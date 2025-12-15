Ciało 12-letniej dziewczynki odnalezione niedaleko szkoły. Czy to było zabójstwo?!

Makabryczne odkrycie w Jeleniej Górze. Ciało 12-latki znalezione przy ulicy Wyspiańskiego

W poniedziałek (15 grudnia) przed godziną 15, policja w Jeleniej Górze otrzymała zgłoszenie o znalezieniu ciała. Zwłoki 12-letniej dziewczynki odkryto między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego.

– Ciało 12-letniej dziewczynki znaleziono na ulicy Wyspiańskiego. Najprawdopodobniej doszło do zabójstwa. Policjanci pod nadzorem prokuratury pracują teraz na miejscu tragedii. Wyjaśniamy przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Na tym etapie postępowania nie udzielamy więcej informacji – powiedziała w rozmowie z ESKĄ podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy policji w Jeleniej Górze.

Na miejscu natychmiast rozpoczęły się czynności śledcze pod nadzorem prokuratora.

Śledztwo w sprawie zabójstwa 12-latki. Policja bada okoliczności tragedii

Prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze potwierdziła, że wstępne ustalenia wskazują na zabójstwo. – Potwierdzam, że około godziny 15 w Jeleniej Górze znaleziono ciało dziewczynki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej jest ona ofiarą zabójstwa – przekazała prokurator Węglarowicz-Makowska.

Obecnie trwają intensywne oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczanie śladów. Policja nie udziela na razie szczegółowych informacji na temat okoliczności śmierci dziewczynki, ani motywów zbrodni. Jak donosi RMF24, ciało zostało znalezione około 200 metrów od szkoły podstawowej. Na razie nie potwierdzono, czy ofiara była uczennicą tej placówki.

Sprawa jest bardzo delikatna, a śledczy dokładają wszelkich starań, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragedii. Lokalne media informują o wzmożonej aktywności policji w okolicy miejsca znalezienia ciała.

Źródło: ESKA, TVN24