Wyciek danych klientów popularnego centrum handlowego. Sprawę zgłoszono służbom

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-03-12 18:29

Doszło do wycieku danych klientów popularnego centrum handlowego we Wrocławiu. Przedstawiciele Wroclavii podjęli już kroki, aby zminimalizować skutki zdarzenia, które w pierwszej chwili mogło wywołać niepokój wśród odwiedzających galerię. Sprawę zgłoszono również odpowiednim służbom.

telefon

i

Autor: Pixabay.com

Doszło do wycieku danych klientów centrum handlowego Wroclavia

Jak poinformowało Radio ESKA, do wycieku doszło wskutek włamania do bazy, która zawierała informacje o subskrybentach newslettera, a także o członkach programu lojalnościowego. O sprawie redakcja rozmawiała z rzeczniczką prasową Wroclavii Katarzyną Aszkiełowicz-Sukhov.

- Naruszone dane dotyczą informacji kontaktowych, takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonu, daty urodzenia, kody pocztowe oraz - jeśli były podane - numery rejestracyjne pojazdów - wyjaśniła przedstawicielka centrum handlowego.

Czytaj również: Najlepsze miasta do życia w Polsce. Wrocław zaliczył bolesny upadek w nowym rankingu

Sprawa została zgłoszona służbom

Jak dodała, podjęto już działania, które mają zminimalizować skutki wycieku i ochronić dane klientów. - O incydencie powiadomiliśmy właściwe organy do spraw ochrony danych, a dodatkowo zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do odpowiednich służb - zapewniła.

Jak podkreślają przedstawiciele wrocławskiej galerii handlowej, żadne informacje finansowe ani hasła klientów nie zostały naruszone. Te zdane, zgodnie z ich relacją, są w pełni bezpieczne.

Warto oczywiście pamiętać, że w takich sytuacjach kluczowa jest czujność samych klientów. Osoby, których dane mogły znaleźć się w naruszonej bazie, powinny zwracać szczególną uwagę na podejrzane wiadomości e-mail, SMS-y czy telefony od nieznanych nadawców, zwłaszcza jeśli zawierają prośby o podanie dodatkowych danych lub kliknięcie w link. Tego typu incydenty często są wykorzystywane przez cyberprzestępców do prowadzenia kampanii phishingowych. Warto również regularnie zmieniać hasła do ważnych usług internetowych i monitorować aktywność na swoich kontach, aby w razie potrzeby szybko zareagować na ewentualne próby nadużyć.

Najlepsze miasta do życia w Polsce. Zaskakująco niska pozycja Wrocławia!
Galeria zdjęć 12
Cyberbezpieczeństwo seniorów
Środek Tygodnia
5.11.'25 Przewodnik po cyberbezpieczeństwie NASK-P.Krzyśpiak, M.Koźbiał
Środek Tygodnia
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYCIEK DANYCH
CENTRUM HANDLOWE
BEZPIECZEŃSTWO