Ranking miast do życia w Polsce. Wrocław zanotował fatalny wynik

Krajowe zestawienie poziomu życia przeszło istotne przetasowania. Portal "Business Insider" zaprezentował najświeższy ranking obejmujący szesnaście miast wojewódzkich, analizując ich kondycję pod względem wskaźników gospodarczych i warunków społecznych. Twórcy raportu zwracają uwagę na ciekawą sytuację na samym szczycie.

"Okazuje się, że na fotel lidera wraca zwycięzca kilku wcześniejszych edycji, ale pierwszy raz dzieli najwyższy stopień podium z jeszcze jednym miastem"

Wspomniane pierwsze miejsce przypadło ostatecznie ex aequo Poznaniowi oraz Rzeszowowi. Obywatele Wrocławia nie mają jednak powodów do zadowolenia z najnowszego werdyktu ekspertów. Mimo silnej pozycji gospodarczej stolica Dolnego Śląska uplasowała się dopiero na trzynastej lokacie, wyprzedzając w zestawieniu zaledwie trzy ośrodki, a mianowicie Gorzów Wielkopolski, Kraków i Kielce.

Gospodarka Wrocławia. Wysokie zarobki nie wystarczą na zakup mieszkania

Dolnośląska metropolia stanowi jeden z najistotniejszych ośrodków na mapie gospodarczej całego kraju. Dziennikarze "Business Insidera" podkreślają w swoim najnowszym opracowaniu ogromne znaczenie tego regionu dla inwestorów.

"Miasto odgrywa kluczową rolę w polskiej gospodarce jako jedno z ważniejszych miejsc koncentrujących przemysł wysokich technologii, logistyki oraz innowacyjnych centrów badawczo-rozwojowych"

Znakomite wyniki makroekonomiczne nie oznaczają jednak łatwego życia dla przeciętnego mieszkańca. Grudniowe dane z 2025 roku wskazują, że wrocławska stopa bezrobocia oscyluje wokół zaledwie 2,3 procent. Zarobki w sektorze przedsiębiorstw przebiły barierę dziesięciu tysięcy złotych, zatrzymując się na kwocie 10 082 zł brutto. Sytuacja komplikuje się diametralnie w momencie planowania zakupu własnego lokum. Średni koszt jednego metra kwadratowego na rynku wtórnym wynosi obecnie 13 377 zł. Przeciętna miesięczna wypłata pozwala wrocławianinowi nabyć zaledwie 0,75 metra kwadratowego nieruchomości.

Służba zdrowia i przestępczość. Słabe punkty wrocławskiej aglomeracji

Eksperci oceniający miasta wzięli pod lupę nie tylko kwestie finansowe, ale także stan środowiska, poziom bezpieczeństwa oraz dostępność usług medycznych. Właśnie te kryteria brutalnie zweryfikowały pozycję Wrocławia na tle innych miast wojewódzkich. Sektor medyczny stanowi obecnie najbardziej palący problem w tym mieście. Raport opublikowany przez portal "Business Insider" nie pozostawia złudzeń w kwestii leczenia.

"Średni czas oczekiwania do specjalisty wyniósł w lutym 2026 r. we Wrocławiu ok. 169 dni"

Narodowy Fundusz Zdrowia prezentuje szczegółowe statystyki dotyczące kolejek do poszczególnych gabinetów lekarskich we Wrocławiu. Sytuacja pacjentów wymaga ogromnej cierpliwości i długich miesięcy oczekiwania na wizytę u medyków:

Konsultacja gastrologiczna – 456 dni

Porada kardiologiczna – 264 dni

Badanie okulistyczne – 261 dni

Wizyta ginekologiczna – 27 dni

Konsultacja alergologiczna – 26 dni

Poziom bezpieczeństwa również budzi spory niepokój wśród oceniających. Policyjne statystyki z pierwszych trzech kwartałów 2025 roku wskazują na ponad czternaście tysięcy zarejestrowanych incydentów kryminalnych we Wrocławiu. Taka liczba oznacza średnio 21,27 czynów zabronionych przypadających na każdy tysiąc mieszkańców Wrocławia.

Jakość powietrza we Wrocławiu. Pył zawieszony nadal groźny dla zdrowia

Stan wrocławskiego środowiska naturalnego pozostaje na w miarę stabilnym poziomie, jednak wciąż wymaga wielu poprawek. Pomiary z 2025 roku wykazały, że średnie roczne stężenie szkodliwego pyłu PM10 ukształtowało się na poziomie 26,39 mikrogramów na metr sześcienny. Wartość ta mieści się wprawdzie w dobowym limicie wyznaczonym przez Światową Organizację Zdrowia, ale specjaliści przestrzegają przed długofalowymi konsekwencjami. Dziennikarze "Business Insidera" przypominają o zagrożeniach wynikających z wdychania zanieczyszczeń.

"Pył zawieszony PM10 wpływa negatywnie na układ oddechowy. To właśnie on odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli"

Warszawa awansuje w rankingu miast, Gdańsk notuje znaczący spadek

Stolica Dolnego Śląska dzieli swój niechlubny los z kilkoma innymi potężnymi ośrodkami miejskimi. Tegoroczne zestawienie okazało się bezlitosne dla Katowic, które pożegnały się ze strefą medalową, a wyraźny zjazd w dół tabeli zaliczył również Gdańsk. Powody do radości ma natomiast Warszawa, która pierwszy raz w historii tego badania znalazła się niezwykle blisko czołowej trójki. Autorzy rankingu jasno podsumowują zachodzące zmiany.

"Mocno poprawiły się notowania Warszawy. Za to wyraźnie w dół rankingu spadł Gdańsk, który wcześniej bywał kilkukrotnie na podium. Pierwszy raz tabelę zamykają Kielce, które na samym dole tabeli są z Krakowem oraz Wrocławiem"

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026