Pogoda we Wrocławiu: 12-14 czerwca

Nadchodzący weekend przyniesie mieszkańcom Wrocławia dynamiczną zmianę pogody. Zacznie się od przyjemnych, ciepłych chwil, by z każdym kolejnym dniem przynosić coraz więcej chmur, deszczu i silniejszego wiatru. Piątek będzie wyraźnie różnił się od deszczowej i chłodnej niedzieli, dlatego warto dobrze zaplanować te trzy dni.

Piątek z chmurami, ale jeszcze bez deszczu

Początek weekendu, 12 czerwca, zapowiada się jako zdecydowanie najprzyjemniejszy dzień. To właśnie w piątek termometry wskażą najwyższą wartość, sięgając niemal 21 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 9 stopni, co zapowiada rześki poranek. Mimo że niebo będzie w dużej mierze pokryte chmurami, nie powinny one przynieść opadów. Dopełnieniem będzie łagodny wiatr, wiejący z prędkością około 3 m/s.

Weekendowe załamanie: deszcz i coraz silniejszy wiatr

Prawdziwa zmiana aury nadejdzie w sobotę. Chociaż temperatura maksymalna z wartością około 20 stopni będzie zbliżona do piątkowej, a cieplejsza noc (około 13 stopni) może być myląca, to właśnie wtedy pojawią się opady. Sobota zapowiada się na najbardziej deszczowy dzień weekendu. Równocześnie da o sobie znać silniejszy wiatr, którego prędkość wzrośnie do 5 m/s.

Niedziela, 14 czerwca, utrwali ten trend. Będzie to najchłodniejszy dzień, z temperaturą maksymalną na poziomie zaledwie 17 stopni. Co więcej, wiatr nasili się jeszcze bardziej, osiągając prędkość blisko 7 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Tego dnia również mogą wystąpić słabe opady deszczu, choć już nie tak intensywne jak w sobotę.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Prognoza sugeruje, że plany na świeżym powietrzu najlepiej realizować w piątek. Ciepła i sucha aura, mimo braku słońca, będzie sprzyjać spacerom i aktywnościom w plenerze. Z kolei sobota i niedziela to dni, które mogą wymagać planu B. Deszcz i coraz silniejszy wiatr skłaniają do spędzenia czasu wewnątrz. Szczególnie w niedzielę warto pamiętać o cieplejszym stroju, ponieważ połączenie niższej temperatury i silnego wiatru może być nieprzyjemne.

Dane pogodowe: OpenWeather