Pogoda we Wrocławiu: 12-14 czerwca

Mieszkańcy Wrocławia mogą liczyć na w miarę przyjemny początek weekendu, jednak aura nie będzie stabilna przez wszystkie trzy dni. Prognozy wskazują, że kluczowa zmiana pogody nastąpi w sobotę, która przyniesie opady deszczu. Chociaż temperatury nie spadną gwałtownie, różnice między poszczególnymi dniami będą odczuwalne.

Piątek najcieplejszy i prawie bez deszczu

Piątek, 12 czerwca, będzie najcieplejszym dniem weekendu we Wrocławiu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą blisko 20 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 10°C. Na niebie pojawi się duże zachmurzenie, ale opady deszczu będą niewielkie. Towarzyszyć nam będzie lekki wiatr, wiejący z prędkością około 3 m/s, co sprawi, że będzie to najspokojniejszy dzień weekendu.

Sobota pod znakiem deszczu i ochłodzenia

W sobotę pogoda wyraźnie się zmieni. To będzie najbardziej deszczowy dzień weekendu. Synoptycy prognozują słabe, ale odczuwalne opady deszczu. Temperatura maksymalna spadnie do około 18 stopni, więc będzie nieco chłodniej niż w piątek. Minimalna temperatura w nocy wyniesie około 13°C. Wiatr nasili się i jego prędkość wzrośnie do około 5 m/s.

Wietrzna i chłodna niedziela

Ostatni dzień weekendu, 14 czerwca, przyniesie podobne temperatury co sobota – maksymalnie około 18 stopni w dzień i 12°C w nocy. Opady deszczu znacznie osłabną i będą już tylko symboliczne. Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem w niedzielę będzie jednak wiatr. Jego prędkość wzrośnie do około 6 m/s, przez co odczucie chłodu może być większe, zwłaszcza w otwartym terenie.

Jak zaplanować weekend we Wrocławiu?

Przy takiej prognozie warto dobrze rozplanować aktywności. Piątek, jako najcieplejszy i niemal suchy dzień, wydaje się najlepszym momentem na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Sobota z pewnością będzie wymagała zabrania ze sobą parasola, a plany warto przenieść do miejsc zadaszonych. Niedziela pozwoli na spacery, choć trzeba będzie przygotować się na silniejsze podmuchy wiatru, które mogą być uciążliwe.

Dane pogodowe: OpenWeather