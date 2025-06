i Autor: Pixabay.com Powódź zabrała im wszystko. „To nie jest smutne, to jest tragiczne”

Mieszkańcy w szoku

Przekop, który zalał osiedle!? Prokuratura umarza śledztwo w sprawie afery powodziowej w Cieplicach

Po ośmiu miesiącach śledztwa w sprawie dramatycznych wydarzeń z powodzi w 2024 roku, prokuratura w Jeleniej Górze zdecydowała o umorzeniu postępowania. Mieszkańcy dzielnicy Cieplice wierzyli, że ktoś celowo spuścił wodę z luksusowego resortu należącego do spółki milionera Piotra Śledzia, co miało doprowadzić do zalań ich domów. Jak informuje „Fakt”, śledczy nie dopatrzyli się przestępstwa.