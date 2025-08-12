Zbrodnia pod Chojnowem. Sekcja zwłok ujawniła prawdę na temat śmierci ojca i syna

Prokuratura w Legnicy ujawniła, że 40-latek znaleziony martwy razem z ojcem w domu Białej pod Chojnowem prawdopodobnie najpierw zabił 66-latka, a następnie odebrał sobie życie. Wskazuje na to wstępna analiza sekcji zwłok obu denatów. Wynika z niej, że starszy z mężczyzn zginął od pojedynczego ciosu zadanego nożem w brzuch, co doprowadziło do jego wykrwawienia się.

- Wszystko wskazuje, że po tym zdarzeniu jego syn sam zadał sobie kilka ran ciętych i kłutych, ale bezpośrednią przyczyną śmierci było również ugodzenie się w brzuch, wskutek czego stracił bardzo dużo krwi - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Ofiary znane ze wszczynania domowych awantur

Kobieta potwierdziła, że obaj mężczyźni byli znani mieszkańcom wsi ze wszczynania domowych awantur, choć stroną zaczepną miał być na ogół 40-latek. Wedle relacji sąsiadów razem z ojcem nadużywał również alkoholu, ale śledczy sprawdzą ponadto, analizując próbki pobrane do badan toksykologicznych i histopatologicznych, czy w krwi denatów nie znajdowały się środki odurzające.

- Być może młodszy z mężczyzn przestraszył się konsekwencji wynikających ze śmierci ojca, co mogło go pchnąć do tego, by targnąć się na własne życie - będziemy to jeszcze wyjaśniać - dodaje Łukasiewicz.

Mimo że ojciec z synem mieszkali z matką 66-latka i jednocześnie babcią 40-latka, to kobieta, z uwagi na swój stan zdrowia (problemy ze słuchem), nie była świadoma, że w domu doszło do tragedii. Ciała mężczyzn ujawniła ich wspólna znajoma, która przyszła do nich w odwiedziny.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl