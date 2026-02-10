Na czym polega oszustwo "na arcybiskupa"?

Kuria Metropolitalna Wrocławska wydała pilne ostrzeżenie dotyczące fali fałszywych wiadomości e-mail, które w ostatnich dniach trafiają na skrzynki pocztowe księży. To groźna próba oszustwa, w której przestępcy wykorzystują wizerunek zwierzchnika archidiecezji, arcybiskupa Józefa Kupnego, oraz szlachetny cel, jakim jest pomoc dla Ukrainy. Celem ataku jest wyłudzenie pieniędzy od duchownych.

Mechanizm działania przestępców jest starannie przemyślany i bazuje na zaufaniu, jakim darzeni są hierarchowie kościelni. Do księży rozsyłane są wiadomości e-mail, których rzekomym nadawcą jest abp Józef Kupny. W treści maila znajduje się poruszająca prośba o dokonanie wpłaty na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.

Kuria Metropolitalna kategorycznie zaprzecza, by metropolita wrocławski był autorem tych wiadomości. „Informujemy, że jest to PRÓBA OSZUSTWA. Ksiądz Arcybiskup nie jest autorem tych wiadomości i nie kontaktuje się z księżmi drogą mailową” – czytamy w oficjalnym komunikacie. To klasyczny przykład phishingu, czyli metody ataku polegającej na podszywaniu się pod zaufaną osobę lub instytucję w celu kradzieży danych lub pieniędzy.

Jak się bronić? Kuria podaje proste zasady

Władze archidiecezji apelują o zachowanie najwyższej czujności i podają konkretne wskazówki, jak uchronić się przed atakiem. Najważniejszą zasadą jest, by pod żadnym pozorem nie klikać w linki ani nie otwierać załączników dołączonych do podejrzanej korespondencji. Mogą one zawierać złośliwe oprogramowanie lub prowadzić do fałszywych stron płatności.

Kluczowym elementem weryfikacji jest sprawdzenie adresu e-mail nadawcy. Kuria wrocławska podkreśla, że oficjalna korespondencja zawsze wysyłana jest z adresów w domenie @archidiecezja.wroc.pl. Aby samodzielnie to sprawdzić, wystarczy kliknąć lub najechać kursorem na nazwę nadawcy widoczną w programie pocztowym – wówczas wyświetli się jego pełny adres e-mail. Każdy inny format adresu powinien natychmiast wzbudzić nasze podejrzenia.

Wszystkie niepokojące i podejrzane wiadomości należy niezwłocznie zgłaszać do Działu Informatyki Kurii Metropolitalnej pod adresem e-mail: [email protected]. Pomoże to w monitorowaniu zagrożenia i ostrzeganiu innych potencjalnych ofiar przestępczego mechanizmu.

