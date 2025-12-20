Przerażająca fala nienawiści w sieci po zabójstwie 11-latki w Jeleniej Górze. Służby dementują plotki o pochodzeniu podejrzanej

Przerażająca fala nienawiści w sieci po zabójstwie 11-latki w Jeleniej Górze. Służby dementują plotki

Po wstrząsającym zabójstwie 11-latki w Jeleniej Górze w sieci pojawiło się nagranie, którego autor twierdzi, że „ukraińskie dzieci mordują polskie dzieci”. – Wiecie, kim była ta dziewczynka, która zabiła tę Polkę? To była 12-letnia Ukrainka. Było podawane, tylko to teraz wszędzie zniknęło. Jeżeli mi nie wierzycie, dzwońcie do ludzi, którzy mieszkają w tamtym mieście. Dowiecie się. Tak, to już się zaczyna. Dzieci ukraińskie mordują nasze dzieci. A wy co? A wy ku*** śpicie – twierdzi autor nagrania na TikToku.

Jego słowa szybko podłapali inni. I tak w sieci rozlała się fala nienawiści. Tymczasem służby jasno dementują te plotki. – Podejrzana 12-latka z Jeleniej Góry nie jest Ukrainką. Rozpowszechnianie takich bzdur to świadoma dezinformacja, która żeruje na tragedii i podsyca nienawiść pomiędzy Polską a Ukrainą – napisała na platformie X Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

🚫Stop fake newsom‼️Podejrzana 12-latka z Jeleniej Góry nie jest Ukrainką.Rozpowszechnianie takich bzdur to świadoma dezinformacja, która żeruje na tragedii i podsyca nienawiść pomiędzy Polską a Ukrainą. https://t.co/DUXzWRAk6F pic.twitter.com/SwPv7WX6YP— Karolina Gałecka (@K_Galecka) December 19, 2025

Nienawiść na tle narodowościowym. Kodeks karny mówi jasno

To kolejny raz, gdy w internecie pojawił się wysyp komentarzy podsycających nienawiść do Ukraińców. Osoby rozpowszechniające te treści wykorzystują negatywne emocje i wprowadzają ludzi w błąd.

Udostępnianie takich kłamstw jest ścigane z urzędu i grozi więzieniem. Art. 257 Kodeksu Karnego mówi: "Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

