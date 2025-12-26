Makabra w Wigilię. Sześć osób zginęło w czołowym zderzeniu. „Podejrzewamy, że to Ukraińcy”

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-12-26 9:39

Wigilia, która miała być czasem radości i spokoju, zamieniła się w wielką tragedię. Śmiertelny wypadek w Zielęcicach pod Brzegiem wstrząsnął całą Polską. Sześć osób zginęło w potwornym czołowym zderzeniu dwóch samochodów. Dziś bliscy ofiar żyją w dramatycznej niepewności. Sekcje zwłok, które pozwolą potwierdzić tożsamość zmarłych i odpowiedzieć na kluczowe pytania, odbędą się dopiero po świętach.

Śmiertelny wypadek w Wigilię. Policja ustala tożsamość ofiar

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę (24 grudnia) około godziny 6:30 na drodze krajowej nr 39 w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 94. Z niewyjaśnionych przyczyn doszło do czołowego zderzenia Forda Kugi i Volkswagena Passata.

Jak relacjonuje rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Brzegu, asp. sztab. Patrycja Kaszuba, cytowana przez „Super Express”: − Wszystkie osoby podróżujące oboma samochodami zginęły na miejscu.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano służby ratunkowe, które zastały zmiażdżonego forda i płonącego volkswagena. Ustalenie tożsamości ofiar podróżujących passatem jest utrudnione ze względu na pożar pojazdu. Konieczne będzie przeprowadzenie badań DNA.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn wypadku

Prokuratura Okręgowa w Opolu wszczęła śledztwo w sprawie przyczyn i okoliczności tragicznego wypadku. Jak powiedział w rozmowie z „Faktem” prok. Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, badania sekcyjne ofiar zostaną przeprowadzone najwcześniej w poniedziałek (29 grudnia). Dopiero po sekcjach zwłok i wykonaniu niezbędnych badań będzie można potwierdzić tożsamość ofiar.

Śledczy mają pewne podejrzenia co do tożsamości osób podróżujących Volkswagenem Passatem.

Są podejrzenia, że Volkswagenem Passatem podróżowały osoby narodowości ukraińskiej − czterech mężczyzn i kobieta. Do ich identyfikacji konieczne będą badania genetyczne − powiedział prok. Bar, cytowany przez „Fakt.pl”.

Na miejscu wypadku przeprowadzono oględziny z udziałem prokuratora i biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Na razie jest jednak za wcześnie, by wyciągać jakiekolwiek wnioski co do przyczyn tragedii. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.

Super Express Google News
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
Śmiertelny wypadek w Sieprawiu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZOŁOWE ZDERZENIE
ŚMIERTELNY WYPADEK
ZDERZENIE CZOŁOWE