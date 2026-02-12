Do niezwykle niebezpiecznego zdarzenia doszło w miniony wtorek, 10 lutego, w jednym ze sklepów na lubińskim osiedlu „Świerczewskiego”. Chwilę po godzinie 7:00 rano dyżurny lokalnej policji odebrał dramatyczne zgłoszenie.

- Z treści zgłoszenia wynikało, że w jednym ze sklepów na osiedlu „Świerczewskiego” mężczyzna, przy użyciu noża groził ekspedientce

- informuje podkom. Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie

Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol.

Rozpoznany jako złodziej. Wyciągnął nóż i pałkę

Gdy funkcjonariusze zbliżali się do sklepu, zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu rzucił się do ucieczki. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Szybko wyszło na jaw, co było powodem jego panicznej reakcji. Chwilę wcześniej 27-latek wszedł do sklepu, gdzie został rozpoznany przez jedną z pracownic jako sprawca kradzieży z poprzedniego dnia. To wywołało w nim furię.

- W tym momencie oburzony mężczyzna wyciągnął nóż oraz pałkę teleskopową i zażądał wydania papierosów. Ponadto napastnik groził kobiecie pozbawieniem życia

- relacjonuje podkom. Sylwia Serafin.

Agresor uciekł ze sklepu, gdy tylko usłyszał, że na miejsce wezwano policję.

Sprawca pod wpływem narkotyków

Badanie wykazało, że 27-latek w chwili zdarzenia znajdował się pod silnym wpływem amfetaminy i metamfetaminy. Funkcjonariusze zabezpieczyli niebezpieczne narzędzia, którymi posługiwał się napastnik - nóż oraz pałkę teleskopową.

Mężczyzna trafił prosto do policyjnej celi. Po zebraniu materiału dowodowego został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi mu bardzo surowa kara - nawet do 15 lat pozbawienia wolności.