Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę, 11 lutego, po godzinie 14 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Chrząstawie Małej pod Wrocławiem. Samochód dostawczy wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Jelcz-Laskowice - Wrocław Główny.

"Zgłoszenie otrzymaliśmy o 14:16. Wypadek wydarzył się w Chrząstawie Małej w powiecie wrocławskim" - informował nas kpt. Damian Górka z Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu.

Wielogodzinna akcja ratunkowa. Bus zmiażdżony przez pociąg

Siła uderzenia była ogromna. Pociąg Kolei Dolnośląskich wciągnął busa pod swoją konstrukcję, doszczętnie go miażdżąc. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły i środki, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Rozpoczęła się walka z czasem, która okazała się niezwykle trudna. Strażacy przez wiele godzin, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, próbowali dostać się do kierowcy uwięzionego we wraku. Niestety, po uzyskaniu dostępu do poszkodowanego, obecny na miejscu lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon.

"Do zdarzenia zadysponowano 13 zastępów JOP, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego Wrocław - 4 oraz zastępy z JRG Jelcz-Laskowice z KP PSP w Oławie. Z szynobusa ewakuowało się 11 pasażerów oraz 3 pracowników drużyny konduktorskiej. W wyniku zdarzenia kierowca samochodu dostawczego poniósł śmierć. Działania ratownicze zakończono o godz. 20:21"

- przekazał podsumowując akcję asp. Krystian Szyper z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Nowe fakty. Policja ujawnia wiek ofiary

Dzień po tragicznym wypadku policja przekazała nowe informacje na temat tożsamości ofiary. Mężczyzna, który poniósł śmierć na miejscu, był mieszkańcem powiatu lwóweckiego.

- Kierowca, który poniósł śmierć w tym wypadku to 73-letni mężczyzna

- poinformował nas komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Co z pasażerami pociągu? Utrudnienia na torach

Na szczęście żadna z osób podróżujących pociągiem nie odniosła obrażeń. Składem jechało 11 pasażerów oraz 3 członków załogi. Wszyscy bezpiecznie opuścili pociąg. Na czas trwania akcji ratowniczej i usuwania wraku z torowiska, Koleje Dolnośląskie informowały o całkowitym wstrzymaniu ruchu pociągów na tej trasie. Dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku są obecnie ustalane przez policję pod nadzorem prokuratora.