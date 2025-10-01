Sąd odebrał Antosia rodzicom ze względu na ich niepełnosprawność i chorobę.

Po 7 miesiącach walki sąd przywrócił chłopca biologicznej rodzinie.

Jakie wyzwania stoją teraz przed rodziną i czy poradzą sobie z opieką nad dzieckiem?

Lwówek Śląski. Antoś wrócił do rodziców po 7 miesiącach rozłąki

Pan Łukasz i pani Patrycja, mieszkańcy Lwówka Śląskiego, w końcu mogą żyć jak prawdziwa rodzina - informuje "Fakt". Po 7 miesiącach przerwy odzyskali swojego synka, Antosia, który decyzją sądu już na drugi dzień po porodzie został im odebrany, a następnie trafił do rodziny zastępczej w województwie podkarpackim.

Sąd tłumaczył swoje postanowienie faktem, że 27-latka jest osobą niepełnosprawną, która porusza się na wózku inwalidzkim i przy pomocy balkonika, a 39-latek zmaga się ze schizofrenią, w związku z czym obydwoje nie są w stanie opiekować się chłopcem w odpowiedni sposób. Teraz jednak zmienił zdanie.

- To najpiękniejszy dzień mojego życia - powiedziała "Faktowi" mama niemowlaka tuż po tym, jak usłyszała decyzję sądu.

Cała rodzina zamieszkała tymczasowo w mieszkaniu babci Antosia, bo jego rodzice postanowili o przeprowadzeniu kapitalnego remontu swojego lokum, wykorzystując pieniądze ze zbiórki. Nadal będzie ich odwiedzać przedstawiciel opieki społecznej, by sprawdzać, czy wszystko w porządku.

- To, co ostatnio się wydarzyło, dało mi i Patrycji nadzieję, że jednak może być lepiej, że jednak mamy szansę być takimi samymi ludźmi, jak ludzie zdrowi. Mamy niepełnosprawności, ale my też potrafimy sobie poradzić w życiu. Żyjemy samodzielnie. Nikt nam nie pomaga, płacimy rachunki. Żyjemy razem z Patrycją, a teraz będziemy żyli razem z Antosiem - mówi tata chłopca, którego cytuje "Fakt".