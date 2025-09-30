Jest decyzja ws. 57-latka! To przez niego na S8 zginęły cztery osoby. Tak wyglądały ostatnie chwile przed tragedią

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-09-30 11:42

Kierujący tirem z naczepą 57-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Do zdarzenia doszło w sobotę, 27 września, na trasie S8 pod Oleśnicą, wskutek czego zmarły cztery osoby. Linas J., obywatel Litwy, uderzył w tył osobowej skody, co doprowadziło do karambolu zakończonego zderzeniem czterech aut. Ofiary śmiertelne wypadku to osoby podróżujące skodą.

  • Kierowca tira, Litwin Linas J., spędzi co najmniej trzy miesiące w areszcie po śmiertelnym wypadku na S8 pod Oleśnicą.
  • Mężczyzna przyznał się do nieumyślnego spowodowania zdarzenia, w którym zginęły cztery osoby.
  • Prokuratura zastosowała areszt ze względu na obawę matactwa i brak stałego miejsca zamieszkania podejrzanego w Polsce.
  • Jakie są ustalenia śledczych dotyczące przebiegu wypadku i co jeszcze czeka kierowcę?

Karambol na S8 pod Oleśnicą. Są zarzuty dla kierowcy tira

Co najmniej trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie kierowca tira, domniemany sprawca śmiertelnego wypadku na S8 pod Oleśnicą. 57-letni Linas J., obywatel Litwy, przyznał się do zarzutu nieumyślnego spowodowania zdarzenia, tłumacząc śledczym, że "nie jest w stanie podać przyczyny swojego zachowania". Ponadto powiedział, że gdy zobaczył przed sobą inne pojazdy, było już za późno na reakcję. Prokuratura mówi o dwóch powodach zastosowania wobec niego aresztu.

- Pierwszym jest podejrzenie utrudniania śledztwa przez podejrzanego z uwagi na wysoką karę, jaką jest zagrożony czyn; po drugie, mężczyzna nie ma w Polsce miejsca zamieszkania ani pobytu - tłumaczy "Super Expressowi" Karolina Stocka-Mycek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Śledczy ustalili również wstępny przebieg zdarzenia, które zakończyło się zderzeniem: tira z naczepą, dwóch samochodów osobowych i lawety. Na miejscu zginął kierowca i pasażer skody, a towarzyszące im kobiety zmarły po przewiezieniu do szpitala. Obrażenia ciała, ale niezagrażające życiu, odniosła również pasażerka peugeota, która została jednak hospitalizowana.

- Kierując pojazdem ciężarowym marki Mercedes Actros z naczepą PANAV, nie dostosował (57-latek - przyp.red.) techniki jazdy i prędkości do warunków panujących na drodze oraz nie obserwował w należyty sposób przedpola jazdy, skutkiem czego uderzył w znajdujący się na tym samym pasie ruchu, poprzedzający go samochód osobowy marki Skoda, co następnie doprowadziło do uderzenia przez ten pojazd w poprzedzający go samochód osobowy marki Peugeot, a który to samochód następnie uderzył w tył poprzedzającego go samochodu ciężarowego marki Scania - informuje prokuratura.

Kierującemu tirem grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Short wypadek

Polecany artykuł:

Pasażerowie nie zostawili suchej nitki na nowym wagonie PKP Intercity! "Jednym …
Karambol na S8. Są ofiary śmiertelne
6 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OLEŚNICA WYPADEK
ZARZUTY
TRASA S8