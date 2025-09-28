Czwarta ofiara śmiertelna karambolu na S8! 58-latek zatrzymany. Tak się tłumaczył

Michał Michalak
2025-09-28 17:19

58-letni kierowca samochodu ciężarowego, obywatel Litwy, został zatrzymany w związku ze śmiertelnym wypadkiem na S8 pod Oleśnicą w sobotę, 27 września. Według wstępnych ustaleń policji kierujący tirem uderzył najpierw w tył osobowej skody, co doprowadziło do zderzenia z dwoma innymi pojazdami. W wypadku zginęli dwaj mężczyźni podróżujący osobówką, a dwie towarzyszące im kobiety zmarły w szpitalu.

Śmiertelny karambol na S8 pod Oleśnicą. Kierowca tira zatrzymany

Zaśnięcie za kierownicą to prawdopodobna, ale na razie wstępna przyczyna wypadku na S8 pod Oleśnicą. W sobotę, 27 września, w zderzeniu czterech pojazdów (tira, skody, peugeota i lawety) zginęły dwie osoby, a trzy inne zostały ranne, z czego dwie zmarły w szpitalu. Ofiary zdarzenia to 69-letni kierowca, 73-letni pasażer (obaj zginęli na miejscu) i dwie pasażerki osobowej skody w wieku 63 i 60 lat.

- Hospitalizowana została również 25-letnia pasażerka peugeota, ale jej obrażenia nie zagrażały jej życiu - kobieta opuściła placówkę medyczną w sobotni wieczór - poinformowała "Super Express" aspirantka sztabowa Bernadeta Pytel, rzeczniczka KPP w Oleśnicy.

Pozostali uczestnicy zdarzenia to: 25-letni kierowca peugeota, 52-letni prowadzący lawetę i 58-latek kierujący tirem. Ten ostatni, obywatel Litwy, został zatrzymany na miejscu zdarzenia, bo ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającej go skody, w której tył uderzył. To doprowadziło z kolei do uderzenia osobówki w peugeota, który zderzył się jeszcze z lawetą. 

- Mężczyzna był trzeźwy, a na miejscu zdarzenia został ponadto przebadany narkotesterem, który dał wynik negatywny. Niezależnie od tego została od niego pobrana krew do dalszych badań. 58-latek powiedział policjantom w czasie pierwszego przesłuchania, że zasnął za kierownicą, ale to tylko wstępna przyczyna zdarzenia, bo będziemy ją wyjaśniać w drodze śledztwa - dodaje Pytel.

