Tragiczny wypadek na S8 pod Oleśnicą, gdzie zderzyły się cztery pojazdy, wstrząsnął regionem.

W wyniku karambolu zginęły dwie osoby, a dwie kolejne zmarły w szpitalu.

Podejrzany kierowca tira twierdzi, że zasnął za kierownicą. Czy to faktycznie przyczyna tragedii?

Śmiertelny karambol na S8 pod Oleśnicą. Kierowca tira zatrzymany

Zaśnięcie za kierownicą to prawdopodobna, ale na razie wstępna przyczyna wypadku na S8 pod Oleśnicą. W sobotę, 27 września, w zderzeniu czterech pojazdów (tira, skody, peugeota i lawety) zginęły dwie osoby, a trzy inne zostały ranne, z czego dwie zmarły w szpitalu. Ofiary zdarzenia to 69-letni kierowca, 73-letni pasażer (obaj zginęli na miejscu) i dwie pasażerki osobowej skody w wieku 63 i 60 lat.

- Hospitalizowana została również 25-letnia pasażerka peugeota, ale jej obrażenia nie zagrażały jej życiu - kobieta opuściła placówkę medyczną w sobotni wieczór - poinformowała "Super Express" aspirantka sztabowa Bernadeta Pytel, rzeczniczka KPP w Oleśnicy.

Pozostali uczestnicy zdarzenia to: 25-letni kierowca peugeota, 52-letni prowadzący lawetę i 58-latek kierujący tirem. Ten ostatni, obywatel Litwy, został zatrzymany na miejscu zdarzenia, bo ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającej go skody, w której tył uderzył. To doprowadziło z kolei do uderzenia osobówki w peugeota, który zderzył się jeszcze z lawetą.

- Mężczyzna był trzeźwy, a na miejscu zdarzenia został ponadto przebadany narkotesterem, który dał wynik negatywny. Niezależnie od tego została od niego pobrana krew do dalszych badań. 58-latek powiedział policjantom w czasie pierwszego przesłuchania, że zasnął za kierownicą, ale to tylko wstępna przyczyna zdarzenia, bo będziemy ją wyjaśniać w drodze śledztwa - dodaje Pytel.