- 76-letni rowerzysta zginął na przejeździe kolejowym w Nowym Dworze, potrącony przez pociąg Kolei Dolnośląskich.
- Mimo opuszczonych rogatek mężczyzna wjechał na tory, co doprowadziło do tragicznego wypadku.
- Policja wszczęła śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, które wciąż pozostają niejasne.
Nowy Dwór. Wypadek na przejeździe kolejowym. Nie żyje rowerzysta
Nie wiadomo, dlaczego rowerzysta, który zginął w wypadku na przejeździe kolejowym w Nowym Dworze, wjechał na tory mimo opuszczonych rogatek. W tym czasie przejeżdżał tamtędy pociąg Kolei Dolnośląskich, który potrącił 76-latka. Mieszkaniec gminy Ząbkowice zmarł na miejscu zdarzenia. Niespełna pół godziny po wypadku, do którego doszło w niedzielę, 28 września, ok. godz. 12.30, policja w Ząbkowicach Śląskich informowała o możliwych utrudnieniach:
- w ruchu drogowym na przejeździe w kierunku Wrocławia;
- w ruchu kolejowym;
ale nie wiadomo, czy trwają one nadal. Tymczasem mundurowi wszczęli w sprawie wypadku śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury.
