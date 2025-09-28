Rogatki były opuszczone, ale rowerzysta i tak zginął! Makabryczny wypadek na przejeździe kolejowym

2025-09-28 16:25

Rowerzysta zginął pod kołami pociągu Kolei Dolnośląskich w miejscowości Nowy Dwór pod Ząbkowicami. Do wypadku doszło w niedzielę, 28 września, ok. godz. 12.30, gdy mężczyzna wjechał na przejazd kolejowy mimo opuszczonych rogatek. Zmarły to 76-letni mieszkaniec gminy Ząbkowice. Sprawę zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Na miejscu mogą występować utrudnienia w ruchu.

Nowy Dwór. Rowerzysta zginął pod kołami pociągu. Wjechał na przejazd mimo opuszczonych rogatek

  • 76-letni rowerzysta zginął na przejeździe kolejowym w Nowym Dworze, potrącony przez pociąg Kolei Dolnośląskich.
  • Mimo opuszczonych rogatek mężczyzna wjechał na tory, co doprowadziło do tragicznego wypadku.
  • Policja wszczęła śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, które wciąż pozostają niejasne.

Nowy Dwór. Wypadek na przejeździe kolejowym. Nie żyje rowerzysta

Nie wiadomo, dlaczego rowerzysta, który zginął w wypadku na przejeździe kolejowym w Nowym Dworze, wjechał na tory mimo opuszczonych rogatek. W tym czasie przejeżdżał tamtędy pociąg Kolei Dolnośląskich, który potrącił 76-latka. Mieszkaniec gminy Ząbkowice zmarł na miejscu zdarzenia. Niespełna pół godziny po wypadku, do którego doszło w niedzielę, 28 września, ok. godz. 12.30, policja w Ząbkowicach Śląskich informowała o możliwych utrudnieniach:

  • w ruchu drogowym na przejeździe w kierunku Wrocławia;
  • w ruchu kolejowym;

ale nie wiadomo, czy trwają one nadal. Tymczasem mundurowi wszczęli w sprawie wypadku śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury. 

