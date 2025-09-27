Tragiczny wypadek na S8 pod Oleśnicą, w którym początkowo informowano o dwóch ofiarach, pochłonął życie kolejnej osoby.

W wyniku karambolu z udziałem: ciężarówki, skody, peugeota i lawety liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do trzech.

Śledztwo w sprawie szczegółowych przyczyn i okoliczności zdarzenia jest w toku, a prokuratura nadzoruje działania policji.

Dowiedz się, jak zachować bezpieczeństwo na drodze, aby uniknąć podobnych tragedii.

Śmiertelny wypadek na S8 pod Oleśnicą. Jest trzecia ofiara

Nie dwie, a już trzy osoby zginęły w wyniku wypadku na S8 pod Oleśnicą. Jak wstępnie informowała policja, w sobotę, 27 września, ok. godz. 11 kierujący samochodem ciężarowym mężczyzna prawdopodobnie nie zachował bezpiecznej odległości od jadącej przed nim skody i uderzył w jej tył. Z kolei kierujący osobówką staranował poprzedzającego peugeota, który następnie zderzył się jeszcze z lawetą. Na miejscu zginęły dwie osoby ze skody, a dwie inne poszkodowane w zdarzeniu osoby trafiły z obrażeniami ciała do szpitala, gdzie jedna z nich zmarła.

- Ostatnia ofiara śmiertelna to również osoba podróżująca skodą - powiedział "Super Expressowi" starszy aspirant Łukasz Porębski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Mundurowi nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia, a ich śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem środków odurzających to przestępstwo.