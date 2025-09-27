Po 23 latach prokuratura we Wrocławiu podjęła decyzję w sprawie sprzedaży działek parafialnych na Oporowie przez byłego proboszcza.

Śledztwo dotyczyło transakcji wartej 700 tys. zł, która mogła narazić parafię na znaczną szkodę majątkową.

Prokuratura umorzyła postępowanie, nie znajdując wystarczających dowodów na popełnienie przestępstwa.

Jakie są konsekwencje tej decyzji i dlaczego doszło do przedawnienia niektórych zarzutów?

Wrocław. Śledztwo ws. proboszcza umorzone. Sprzedał działki za 700 tys. zł

23 lata po zdarzeniu prokuratura podjęła decyzję ws. ówczesnego proboszcza parafii pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. Śledczy wszczęli postępowanie w związku ze sprzedażą działek rolnych na Oporowie, informując, że cała transakcja, opiewająca na kwotę 700 tys. zł, mogła doprowadzić parafię do znacznej szkody majątkowej.

Śledztwo w tej sprawie zostało ostatecznie umorzone z powodu "braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu", tj. nadużycia w 2002 r. udzielonych uprawnień przez ówczesnego proboszcza w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

- Podstawą tej decyzji była analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego w postaci zeznań świadków, w tym obecnego i poprzednich proboszczów wskazanej Parafii i nabywców działek, uzyskanej i dołączonej do akt sprawy dokumentacji oraz akt postępowań karnych prowadzonych przez inną jednostkę organizacyjną prokuratury. Przeprowadzone czynności w sprawie nie dostarczyły dostatecznych danych wskazujących na fakt zaistnienia czynu zabronionego. Pamiętać należy, że to strony umowy ustaliły kwotę zapłaty i w tym zakresie miały pełną swobodę w podejmowaniu decyzji. Fakt późniejszej sprzedaży tych działek za kwotę znacznie przekraczającą kwotę zakupu, jakkolwiek może budzić kontrowersje, to jednak de facto nie wpływa to na prawno-karną ocenę zachowania się stron umowy z 2002 roku - przekazała Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Jak dodaje kobieta, decyzja o zakończeniu śledztwa nie mogła obejmować czynów z art. 228 § 1 i art. 231 § 1 kodeksu karnego, czyli tzw. korupcji bierną i nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, gdyż w tym zakresie doszło do przedawnienia ich karalności.