Dramat na S8. Dwie osoby zginęły w karambolu, są ranni! Droga zablokowana

Tragiczny karambol na S8. Dwie osoby nie żyją, droga zablokowana

Do tragedii doszło w sobotę (27 września), około godz. 11- Na 52. kilometrze drogi ekspresowej S8 w kierunku Warszawy doszło do zderzenia z udziałem czterech pojazdów - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" starszy aspirant Łukasz Porębski z sekcji prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.W zdarzeniu brały udział: dwa samochody osobowe, jeden ciągnik siodłowy i jeden pojazd dostawczy typu laweta.

- Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący ciągnikiem siodłowym, nie zachował bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdem poprzedzającym, przez co uderzył w samochód osobowy, który uderzył w tył samochodu z lawetą. To auto uderzył natomiast kolejny pojazd osobowy - wyjaśnił policjant.

Policjanci pracujący na miejscu wypadku potwierdzili śmierć dwóch osób, zginęły na miejscu - To osoby jadące pojazdem, w które uderzył ciągnik siodłowy - przekazał Łukasz Porębski.

Ponadto w wyniku obrażeń ciała dwie osoby trafiły do szpitala, ale ze wstępnych ustaleń wynika, że były to obrażenia, które nie zagrażają życiu. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Na miejsce zostały skierowane dodatkowe patrole policyjne, celem kierowania dodatkowych objazdów.

Po pewnym czasie do kolejnego wypadku doszło na jezdniach S8 w stronę Wrocławia na wysokości wcześniejszego karambolu. Ranna została jedna osoba, która trafiła do szpitala. Droga w stronę Wrocławia jest też nieprzejezdna. Policja zaleca objazdy.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

