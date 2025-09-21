Małe dziecko wypadło przez okno! Dramat na Dolnym Śląsku

Dramatyczny wypadek w Olszynach. 4,5-latek wypadł z okna podczas zabawy z siostrą

Dziś, w niedzielę 21 września w miejscowości Olszyny doszło do poważnie wyglądającego wypadku. Jak podaje TVN24, 4,5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze budynku. Według ustaleń policji, wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek, do którego doszło podczas zabawy z siostrą. Z ustaleń Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze wynika, że dzieci bawiły się w pobliżu okna, gdy nagle doszło do tragedii. Wystarczyła tylko chwila nieostrożności i chłopiec runął ma ziemię. Jak poinformowała młodsza aspirant Katarzyna Trzepak, okoliczności nie wskazują na działanie celowe — wypadek miał charakter losowy.

Dziecko, które złamało nogę, zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala we Wrocławiu

Na miejsce natychmiast skierowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dziecko, które złamało nogę, zostało przetransportowane do szpitala we Wrocławiu. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się zapewnić mu natychmiastową pomoc medyczną. Badania lekarskie ustalą, czy 4,5-latek odniósł jakieś obrażenia, których w pierwszej chwili po wypadku nie było widać. Na razie wszystko wskazuje na względnie szczęśliwy finał tego dramatu.

