Wakacyjna energia we Wrocławiu! Eska Summer City i VIVE Profit z niespodziankami

Kiedy i gdzie?

ul. Lotnicza 24

23 sierpnia 2025 r.

11:00–13:00

Na odwiedzających czeka wakacyjny miks muzycznych przebojów, zabaw z nagrodami i okazja, by spotkać się z ekipą Eski. To świetna okazja, żeby w sobotnie przedpołudnie oderwać się od codziennych obowiązków i poczuć klimat prawdziwego letniego festiwalu.

Moda wraca z rabatem –30%

Najważniejszym punktem jest możliwość zapisania się na Festiwal Moda Wraca, który odbędzie się 30–31 sierpnia. Tylko z rejestracją otrzymasz dostęp do rabatu –30% na zakupy w sklepach VIVE Profit w całej Polsce.

Jak się zapisać?

skorzystaj z formularza na modawraca.pl,

albo podejdź do naszej ekipy podczas wydarzenia – wszystko zajmie kilka minut.

Po rejestracji dostaniesz na maila kod rabatowy. Pamiętaj – bez zapisu rabat nie obowiązuje!

A to nie wszystko – uczestnicy akcji otrzymają dodatkowo unikalną bransoletkę z upcyklingu, którą będzie można odebrać w ostatni weekend sierpnia w sklepach VIVE Profit. To ekologiczny symbol Festiwalu i pamiątka, którą zabierzesz ze sobą do domu.

Powody, dla których nie możesz przegapić Wrocławia

Najlepsza muzyka i letnia energia z Eską,

Konkursy, nagrody i spotkania z prowadzącymi,

–30% rabatu na koniec wakacji w VIVE Profit,

Limitowana bransoletka z recyklingu.

Wrocław, szykuj się na gorące zakończenie lata! 23 sierpnia przy ul. Lotniczej 24 widzimy się z Eska Summer City i VIVE Profit.

Materiał Sponsorowany

