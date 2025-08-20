Wakacyjna energia we Wrocławiu! Eska Summer City i VIVE Profit z niespodziankami

Kiedy i gdzie?
- ul. Lotnicza 24
- 23 sierpnia 2025 r.
- 11:00–13:00
Na odwiedzających czeka wakacyjny miks muzycznych przebojów, zabaw z nagrodami i okazja, by spotkać się z ekipą Eski. To świetna okazja, żeby w sobotnie przedpołudnie oderwać się od codziennych obowiązków i poczuć klimat prawdziwego letniego festiwalu.
Moda wraca z rabatem –30%
Najważniejszym punktem jest możliwość zapisania się na Festiwal Moda Wraca, który odbędzie się 30–31 sierpnia. Tylko z rejestracją otrzymasz dostęp do rabatu –30% na zakupy w sklepach VIVE Profit w całej Polsce.
Jak się zapisać?
- skorzystaj z formularza na modawraca.pl,
- albo podejdź do naszej ekipy podczas wydarzenia – wszystko zajmie kilka minut.
Po rejestracji dostaniesz na maila kod rabatowy. Pamiętaj – bez zapisu rabat nie obowiązuje!
A to nie wszystko – uczestnicy akcji otrzymają dodatkowo unikalną bransoletkę z upcyklingu, którą będzie można odebrać w ostatni weekend sierpnia w sklepach VIVE Profit. To ekologiczny symbol Festiwalu i pamiątka, którą zabierzesz ze sobą do domu.
Powody, dla których nie możesz przegapić Wrocławia
- Najlepsza muzyka i letnia energia z Eską,
- Konkursy, nagrody i spotkania z prowadzącymi,
- –30% rabatu na koniec wakacji w VIVE Profit,
- Limitowana bransoletka z recyklingu.
Wrocław, szykuj się na gorące zakończenie lata! 23 sierpnia przy ul. Lotniczej 24 widzimy się z Eska Summer City i VIVE Profit.
