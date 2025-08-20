Wakacyjna energia we Wrocławiu! Eska Summer City i VIVE Profit z niespodziankami

Wrocław wie, jak bawić się latem! Już wkrótce do stolicy Dolnego Śląska zawita ekipa Eska Summer City, by razem z mieszkańcami świętować końcówkę wakacji. A dzięki partnerstwu z VIVE Profit wydarzenie nabierze modowego charakteru, bo lato to nie tylko muzyka i zabawa, ale też styl!

Kiedy i gdzie?

  • ul. Lotnicza 24
  • 23 sierpnia 2025 r.
  • 11:00–13:00

Na odwiedzających czeka wakacyjny miks muzycznych przebojów, zabaw z nagrodami i okazja, by spotkać się z ekipą Eski. To świetna okazja, żeby w sobotnie przedpołudnie oderwać się od codziennych obowiązków i poczuć klimat prawdziwego letniego festiwalu.

ESKA Summer City 2025
Moda wraca z rabatem –30%

Najważniejszym punktem jest możliwość zapisania się na Festiwal Moda Wraca, który odbędzie się 30–31 sierpnia. Tylko z rejestracją otrzymasz dostęp do rabatu –30% na zakupy w sklepach VIVE Profit w całej Polsce.

Jak się zapisać?

  • skorzystaj z formularza na modawraca.pl,
  • albo podejdź do naszej ekipy podczas wydarzenia – wszystko zajmie kilka minut.

Po rejestracji dostaniesz na maila kod rabatowy. Pamiętaj – bez zapisu rabat nie obowiązuje!

A to nie wszystko – uczestnicy akcji otrzymają dodatkowo unikalną bransoletkę z upcyklingu, którą będzie można odebrać w ostatni weekend sierpnia w sklepach VIVE Profit. To ekologiczny symbol Festiwalu i pamiątka, którą zabierzesz ze sobą do domu.

Powody, dla których nie możesz przegapić Wrocławia

  • Najlepsza muzyka i letnia energia z Eską,
  • Konkursy, nagrody i spotkania z prowadzącymi,
  • –30% rabatu na koniec wakacji w VIVE Profit,
  • Limitowana bransoletka z recyklingu.

Wrocław, szykuj się na gorące zakończenie lata! 23 sierpnia przy ul. Lotniczej 24 widzimy się z Eska Summer City i VIVE Profit.

Eska Summer City. Muzyka, zabawa i moda z VIVE Profit

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe
ESKA Summer City i VIVE Profit
