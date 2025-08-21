15 lat "Libacji na skwerku"! Autorka kultowego tekstu sama się z niego śmieje

Nietypowe zgłoszenie o libacji na skwerku stało się podstawą do stworzenia kultowego tekstu dziennikarskiego.

Autorka tekstu, Martyna Jurkiewicz, po 15 latach od publikacji "Libacji na skwerku" wspomina kulisy jej powstania.

Artykuł stał się niespodziewanym hitem internetu, choć w redakcji wywołał podzielone opinie.

Jak powstał ten legendarny tekst i dlaczego wywołał tak wiele kontrowersji?

Wrocław. 15 lat "Libacji na skwerku"

Zgłoszenie o libacji na skwerku było, ale wysłani na miejsce policjanci nikogo nie znaleźli - ta historia stała się przyczynkiem do powstania słynnego tekstu dziennikarskiego, który ukazał się na łamach "Gazety Wrocławskiej". "Libacja na skwerku" obchodzi właśnie 15 lat, a autorka tekstu, Martyna Jurkiewicz, sama się dziś z niego śmieje. W 2010 r. napisała: "Policjanci dostali dzisiaj zgłoszenie, że na skwerku w jednym z wrocławskich parków grupka mężczyzn pije alkohol. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce okazało się, że nikogo tam nie ma".

- Wiem, że ta depesza, to zaprzeczenie wszystkiego co ma związek z dziennikarstwem - mówiła kobieta w rozmowie z Marcinem Torzem. - No ale nie miałam innego wyjścia. Musiałam coś wrzucić w sieć, a nic innego nie miałam! Atmosfera w pracy nie była przyjemna, więc popełniłam swoje słynne dzieło - wspominała.

"Libacja na skwerku" okazała się niespodziewanie wielkim hitem internetu, ale zdania w redakcji na temat powyższego artykułu były podzielone: trzeba dodać, że choć jego autorką jest 37-letnia dziś Jurkiewicz, to decyzję o publikacji tekstu podjął inny z redaktorów.

- Ale w redakcji nastroje były różne. Jedni uważali, że to sukces, że dużo klików i że to super, bo kliki są najważniejsze przecież. Inni mówili, że to wstyd. Bo to nie jest dziennikarstwo. A jeszcze inni śmiali się po prostu, mówiąc że przecież się zdarza. Przez pierwsze miesiące, a może i lata o "Libacji" we Wrocławskiej się nie mówiło. Dopiero później redakcja zaczęła nawet żartować z "Libacji", przypominając o jej istnieniu - pisał "Super Express".