We Wrocławiu doszło do niezwykłego zdarzenia: autobus przegubowy rozpadł się na dwie części po zderzeniu z tramwajem.

Do kolizji doszło na pętli przy ul. Świeradowskiej, gdy kierowca autobusu nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi.

Na szczęście nikt nie ucierpiał, ponieważ w pojazdach nie było pasażerów.

Sprawdź, jak to nietypowe zdarzenie wpłynęło na komunikację miejską we Wrocławiu!

Wrocław. Wypadek na pętli. Autobus zderzył się z tramwajem

Nikt nie ucierpiał w zderzeniu autobusu przegubowego z tramwajem we Wrocławiu, ale pierwszy z pojazdów został zniszczony i rozpadł się na dwie części. Wszystko działo się w czwartek, ok. godz. 10.30 w rejonie ul. Świeradowskiej na osiedlu Gaj.

- Autobus miejski i tramwaj zderzyły się na znajdującej się tam pętli. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pierwszym z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motorniczemu. Obaj mężczyźni byli trzeźwi - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" podkomisarz Aleksandra Freus z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

W zdarzeniu nikt nie został ranny, bo w obu pojazdach nie było w tym czasie pasażerów. Z uwagi na to, że do wypadku, który został ostatecznie zakwalifikowany jako kolizja drogowa, doszło na pętli, kierowcy nie muszą się obawiać utrudnień w ruchu. Na następujące zmiany muszą się natomiast przygotować pasażerowie MPK:

Tramwaje linii 18, 21 zostały skrócone do zajezdni Gaj;

Autobusy linii K zostały wydłużone do ronda Wolnej Ukrainy;

Autobusy linii 100, 146 zostały skierowane do pętli Tarnogaj;

poinformowała w komunikacie spółka. O sprawie napisał wcześniej serwis Eska.pl.