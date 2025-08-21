Autobus rozerwany na dwie części po zderzeniu z tramwajem! Niesłychany wypadek [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-21 13:54

Przegubowy autobus miejski rozpadł się na dwie części po zderzeniu z tramwajem na na pętli w rejonie ul. Świeradowskiej na osiedlu Gaj we Wrocławiu. Do wypadku doszło w czwartek, 21 sierpnia, ok. godz. 10.30. W czasie zdarzenia w obu pojazdach nie było pasażerów, natomiast nic nie stało się też kierowcy i motorniczemu. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Są już znane wstępne przyczyny wypadku.

  • We Wrocławiu doszło do niezwykłego zdarzenia: autobus przegubowy rozpadł się na dwie części po zderzeniu z tramwajem.
  • Do kolizji doszło na pętli przy ul. Świeradowskiej, gdy kierowca autobusu nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi.
  • Na szczęście nikt nie ucierpiał, ponieważ w pojazdach nie było pasażerów.
  • Sprawdź, jak to nietypowe zdarzenie wpłynęło na komunikację miejską we Wrocławiu!

Wrocław. Wypadek na pętli. Autobus zderzył się z tramwajem

Nikt nie ucierpiał w zderzeniu autobusu przegubowego z tramwajem we Wrocławiu, ale pierwszy z pojazdów został zniszczony i rozpadł się na dwie części. Wszystko działo się w czwartek, ok. godz. 10.30 w rejonie ul. Świeradowskiej na osiedlu Gaj. 

- Autobus miejski i tramwaj zderzyły się na znajdującej się tam pętli. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pierwszym z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motorniczemu. Obaj mężczyźni byli trzeźwi - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" podkomisarz Aleksandra Freus z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

W zdarzeniu nikt nie został ranny, bo w obu pojazdach nie było w tym czasie pasażerów. Z uwagi na to, że do wypadku, który został ostatecznie zakwalifikowany jako kolizja drogowa, doszło na pętli, kierowcy nie muszą się obawiać utrudnień w ruchu. Na następujące zmiany muszą się natomiast przygotować pasażerowie MPK:

  • Tramwaje linii 18, 21 zostały skrócone do zajezdni Gaj;
  • Autobusy linii K zostały wydłużone do ronda Wolnej Ukrainy;
  • Autobusy linii 100, 146 zostały skierowane do pętli Tarnogaj;

poinformowała w komunikacie spółka. O sprawie napisał wcześniej serwis Eska.pl.

Szort Dramatyczny wypadek na torach!

Polecany artykuł:

Dwoje dzieci bez opieki na środku Sanu! Chłopiec dostał drgawek [ZDJĘCIA]
Super Express Google News
Wrocław. Wypadek na osiedlu Gaj.
10 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRAMWAJ
WROCŁAW
WYPADEK
AUTOBUS