Quiz o polskich świętach. Sprawdź się!

Witajcie w naszym quizie, w którym sprawdzimy waszą wiedzę o świętach. Tym razem testujemy, czy żadnych tajemnic nie mają przed Wami daty polskich świąt. Obchodzimy je co roku, często oznaczają dla nas wolne dni od pracy. W naszych pytaniach znajdą się zarówno święta państwowe, jak i kościelne.

Kto ma dobrą pamięć do dat ten bez problemu powinien poradzić sobie z przygotowanymi przez nas pytaniami. Zdobycie ponad połowy punktów jest wręcz obowiązkiem! Do dzieła! Poniżej znajdziecie nasz quiz, który zmaga się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna. Powodzenia!

Quiz. Wiesz, którego dnia wypada to święto? Kto nie ma pamięci do dat, nie zdobędzie kompletu! Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Kiedy obchodzimy Wigilię? 24 grudnia 26 grudnia 31 grudnia Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.