Skatowali klienta stacji benzynowej! Bez żadnego powodu wyciągnęli go ze sklepu! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Czterej mężczyźni podejrzani o brutalne pobicia w Rawiczu zostali zatrzymani przez tamtejszą policję - poinformowali mundurowi 22 lipca. Do pierwszego zdarzenia doszło kilka dni temu na stacji benzynowej, gdzie dwóch bandytów podeszło do klienta placówki i siłą wyciągnęło go na zewnątrz. Tam dołączyło do nich dwóch kolejnych i zaczęło okładać ofiarę pięściami i kopać po całym ciele.