Drift i jazda bokiem wyszły mu… bokiem. 23-latek stracił prawo jazdy

23-letni kierowca chciał nagrać filmik, jak driftuje na ulicach Wrocławia. Przed nim jechał jego kolega, który rejestrował popisy wrocławianina, które następnie miały trafić na media społecznościowe. Problem w tym, że wszystko działo się na oczach policjantów drogówki.

Z uwagi na to, że ulice Wrocławia to nie tor wyścigowy przeznaczony do tego typu manewrów, 23-latek został ukarany mandatem karnym