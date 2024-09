Fala powodziowa zbliża się do Wrocławia? Mieszkańcy muszą się przygotować na każdą ewentualność. Sytuacja zmienia się dynamicznie

Sytuacja we Wrocławiu jest opanowana, ale niestety prognozy dla tego miasta nie są dobre. Szczególnie jeśli chodzi o przewidywany poziom Odry. - Wodowskaz w Trestnie wskazuje 3 metry 19 centymetrów, stan ostrzegawczy to 380 cm, ale prognozy mówią o spodziewanych szybkich wzrostach, nawet metr i więcej w ciągu kilkudziesięciu godzin. Jednak do poziomu z powodzi tysiąclecia brakuje jeszcze ok. trzech metrów - podaje wroclaw.tvp.pl. Jednak jak przewiduje IMIGW już w środę woda może się znów podnieść i to aż do 701 cm.

W rozmowie z TVP Wrocław ekspert z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Sebastian Buczyński alarmuje, że sytuacja Wrocławia może być trudna:

Jesteśmy w lepszej sytuacji niż w roku 1997, ponieważ zmodernizowaliśmy Wrocławski Węzeł Wodny, jednak przepustowość WWW jak i nowe budowle hydrotechniczne i kawał odpustowy pozwalający przerzucić wodę między Odrą a Widawą nie zostały jeszcze sprawdzone przy takich przepływach. Będzie to duży egzamin dla tego systemu, ale możemy spodziewać się zalania części Wrocławia, jeśli te modele się sprawdzą – podkreślił ekspert.

W Lądku-Zdrój zerwała się tama. Przerażający widok

Jeszcze w piątek prezydent Wrocławia Jacek Sutryk uspokajał mieszkańców miasta. W rozmowie z Interią komentował: - Z raportów, jakie otrzymałem od MPWiK, wynika, że kolektory i zbiorniki przyjęły wodę deszczową. Wciąż się wypełniają, ale dalej jest spory, kilkunastoprocentowy zapas.

Prognozy IMIGW dotyczące Wrocławia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I, II i III stopnia przed intensywnymi opadami deszczu na południu kraju. W zachodniej i centralnej Polsce IMGW ostrzega przed burzami I stopnia. Prognozy I stopnia wydano dla powiatu krośnieńskiego, żarskiego, żagańskiego, zielonogórskiego, nowosolskiego, wschowskiego, górowskiego, lubińskiego, legnickiego, wołowskiego, trzebnickiego, średzkiego, trzebnickiego, milickiego, wrocławskiego, oleśnickiego i oławskiego, a także dla Zielonej Góry, Legnicy i Wrocławia.