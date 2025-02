Groźny wypadek w placówce edukacyjnej na Dolnym Śląsku

To nieznane uzdrowisko znajduje się w Sudetach. Kuracjusze nie mają o nim pojęcia

Do bardzo groźnego zdarzenia doszło w czwartek, 27 lutego 10-letni chłopiec zadławił się w ośrodku dla dzieci z niepełnosprawnościami w Złotoryi na Dolnym Śląsku. Dziecko straciło przytomność.

Po 30-minutowej reanimacji przywrócono mu funkcje życiowe. Potem zostało przetransportowane do szpitala

Co robić w przypadku zadławienia się dziecka. Instrukcja działania

Zadławienie to sytuacja, w której ciało obce, np. kawałek jedzenia, drobna zabawka, czy inny przedmiot, utknie w drogach oddechowych dziecka i uniemożliwia mu prawidłowe oddychanie. 💨 Jest to nagły i potencjalnie niebezpieczny stan, który wymaga szybkiej reakcji. Postępowanie w przypadku zadławienia u dziecka różni się w zależności od jego wieku.U niemowląt (do 1 roku życia):

Jeśli dziecko kaszle, towarzyszy temu płacz lub jest w stanie oddychać, pozostaw je w spokoju, ale bądź czujny.Jeśli niemowlę nie kaszle, ale ma trudności z oddychaniem:

Chwytaj je pod pachami i połóż na swoim przedramieniu, tak aby jego głowa była niżej niż klatka piersiowa.

Wykonaj do 5 uderzeń w plecy (lekkie i ostrożne) między łopatkami.

Jeśli to nie pomaga, wykonaj do 5 uderzeń w klatkę piersiową, nad mostkiem, na wysokości brodwawki sutkowej.

Powtarzaj uderzenia na przemian, do momentu usunięcia ciała obcego lub nadejścia pomocy medycznej.

U dzieci powyżej 1 roku:Zapytaj dziecko, czy ma problem z oddychaniem. Jeśli może odpowiedzieć, pozwól mu kaszleć.

Jeśli dziecko jest w stanie kaszleć, pozostaw je w spokoju, ale nadal bądź czujny.

Jeśli dziecko nie może oddychać, wykonaj 5 uderzeń w klatkę piersiową nad mostkiem, na wysokości brodawki sutkowej.

Jeśli to nie pomaga, wykonaj 5 uderzeń w plecy między łopatkami.Powtarzaj uderzenia na przemian, do momentu usunięcia ciała obcego lub nadejścia pomocy medycznej.‼ Ważne jest, aby pozostać spokojnym i zachować ostrożność podczas wykonywania uderzeń, aby uniknąć dodatkowych obrażeń. Jeśli dziecko stanie się nieprzytomne, natychmiast zadzwoń na numer alarmowy i rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO).

Zadławienie u dziecka jest stanem wymagającym natychmiastowej reakcji. Dlatego tak ważna jest ocena sytuacji oraz udzielenie pierwszej pomocy.