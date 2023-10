Karetka wypadła z drogi i dachowała. W środku byli pacjent i dwóch ratowników

Wypadek karetki na drodze Węgliniec - Czerwona Woda

Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 października, przed godz. 12. Drogą wojewódzką 296 jechała karetka, która przewoziła pacjenta po zabiegu. Niestety, na odcinku trasy między Węglińcem i Czerwoną Wodą doszło do tragedii. Pojazd ratowniczy wypadł z jezdni, ściął kilka niewielkich drzew i krzewów, a następnie dachował. Na szczęście nie doszło do najgorszego.

- Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów stwierdzono, że karetką podróżowało dwóch ratowników medycznych oraz osoba transportowana. Wszystkie osoby zostały zabrane do szpitala – poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Dwóch ratowników i pacjent doznali obrażeń nie zagrażających życiu.

Na czas akcji służb, droga wojewódzka była zablokowana. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.