i Autor: Koleje Dolnośląskie Koleje Dolnośląskie zamówiły 6 pociągów hybrydowych Impuls2

Wzięli gigantyczny kredyt

Kolej na nowe pociągi! Nowoczesny tabor dla Dolnego Śląska

W najbliższych dniach Koleje Dolnośląskie podpiszą kontrakt na zakup 10 nowoczesnych pociągów Elf II produkowanych przez Pesę Bydgoszcz. Stało się to możliwe dzięki umowie kredytowej, którą spółka należąca do samorządu wojewódzkiego podpisała z PKO Bankiem Polskim. Jej wartość to aż 480 mln zł.