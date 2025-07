QUIZ. Cytaty z historii, sportu, rozrywki i świata polityki. Sprawdź swoją wiedzę!

Redakcja "Super Expressu" przygotowała quiz, który sprawdzi wiedzę ogólną czytelników. Bohaterami testu są postacie ze świata polityki, sportu, rozrywki i historii. Pytamy o legendarne cytaty, które usłyszał cały świat. Quiz zawiera 10 pytań i w każdym do wyboru są trzy możliwe odpowiedzi. Tylko jedna z inch jest poprawna i nie ma wyjątków. Wynik 8/10 i lepszy będzie powodem do dumy. Wśród naszych dziennikarzy emocje wywołało m.in. pytanie nr 5. Życzymy powodzenia i przede wszystkim - dobrej zabawy!

QUIZ. Dopasuj cytat do autora. Przy 5 pytaniu wielu łapie się za głowę - test znajduje się poniżej!

QUIZ. Dopasuj cytat do autora. Przy 5 pytaniu wielu łapie się za głowę Pytanie 1 z 10 "Dyplomata to człowiek, który dwukrotnie się zastanowi, zanim nic nie powie" Winston Churchill Józef Beck Harry Truman Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Redakcja "Super Expressu" codziennie przygotowuje quizy. Dbamy o to, aby każdego dnia dziedzina była inna. Stałymi punktami są u nas:

quiz z wiedzy ogólnej (poniedziałek)

quiz z geografii (czwartek)

sobotnia ortografia

W quizach "SE" dominują pytania z trzema odpowiedziami do wyboru. Naszym czytelnikom proponujemy również testy w formie "prawda czy fałsz?" oraz poszukiwanie brakujących słów. W naszym serwisie znajdziecie również quizy poświęcone czasom PRL, bieżącym wydarzeniom sportowym i politycznym.