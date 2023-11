i Autor: Ben_Kerckx/cc0/pixabay zdjęcie ilustracyjne

Szok!

Kopali i wyzywali bezdomnego, a filmik wrzucili do Internetu. W grupie był syn policjanta

at 9:45 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To szokujące, do jakiego bestialstwa była zdolna grupa chłopców w wieku 11-15 lat, którzy fizycznie i psychicznie znęcali się nad bezdomnym. Do zdarzenia doszło w jednej z opuszczonych fabryk w Kamiennej Górze, a młodociani bandyci wszystko nagrywali i wrzucili filmik do sieci. Jednym z nich był syn policjanta. Sprawę opisał portal Informacje Dolnośląskie. W rozmowie z serwisem rzeczniczka policji w Kamiennej Górze przekazała, że sprawcami zajmie się sąd rodzinny.