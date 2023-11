„Tu jest wszystko… ten”. Tajna „agentka” zszokowała policjantów

Co tam się stało?!

Do niecodziennej interwencji doszło w zeszłym roku, ale teraz wrocławska policji zdecydowała się opublikować szokujące nagranie. Policjanci zostali wezwani do jednej z kamienic na Osobowicach. Mieszkańcy skarżyli się na sąsiadkę, która wszczynała awantury i zajmowała pomieszczenia, które do niej nie należały, a dodatkowo twierdziła, że jest policjantką.

- Próbowała do tego przekonać również przybyły na miejsce patrol. Przekonywała, że również jest policjantką, a charakter jej służby miał być nieprzeciętny, bowiem, jak twierdziła jest, „tajną, rządową policjantką” pełniącą funkcję… koronera. Posługiwała się przy tym dokumentem, który według niej stanowił policyjną legitymację - mówi kom. Wojciech Jabłoński, rzecznik prasowy wrocławskiej policji.

Kobieta nie dawała za wygraną nawet wtedy, gdy interweniujący funkcjonariusz powiedział jej, że popełnia przestępstwo podszywając się pod policjanta. Twierdziła, że się nie podszywa i nie potrzebowała ukończenia szkoły policyjnej, by rozpocząć służbę.

- Przypomnijmy, że za przestępstwa dotyczące podrabiania dokumentu oraz podawania się za funkcjonariusza publicznego grozić może kara do 5 lat pozbawienia wolności – dodaje kom. Wojciech Jabłoński.

Kuriozalna interwencję możecie zobaczyć poniżej.