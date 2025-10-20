Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 331, gdzie 29-letni mężczyzna stracił życie.

Kierowca audi A6, mieszkaniec powiatu bolesławieckiego, uderzył w drzewo po utracie panowania nad pojazdem.

Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. Dowiedz się, co doprowadziło do tej tragedii.

Śmiertelny wypadek pod Polkowicami. Nie żyje 29-latek

Policja w Polkowicach pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej wyjaśnia przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 331. W niedzielę, 19 października, zginął tam 29-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego. Mężczyzna przemieszczał się na trasie Chocianów-Polkowice swoim audi A6, ale jak wstępnie informują mundurowi, na łuku drogi stracił panowanie nad autem, po czym zjechał na pobocze i uderzył w drzewo, ginąc na miejscu.

- Będziemy ustalać przyczyny tego zdarzenia - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Bartosz Łopatka z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.