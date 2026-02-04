Do dramatycznych wydarzeń doszło w jednym z domów na terenie powiatu bolesławieckiego. 20-letni mężczyzna, który mieszkał razem z matką, od dłuższego czasu był źródłem domowych konfliktów. Prokuratura informuje o szczegółach sprawy.

Jak wynika z ustaleń śledczych, relacje między matką a synem były bardzo napięte. Kobieta miała pretensje do 20-latka o jego styl życia.

- Podejrzany zamieszkiwał wraz ze swoją matką. Pomiędzy pokrzywdzoną i synem często dochodziło do sprzeczek. Matka miała mu bowiem za złe, że nie pracuje , nie uczy się ,nie sprząta po sobie i nadużywa alkoholu

- komentuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Kulminacja emocjo nastąpiła w miniony piątek, 30 stycznia. Kolejna uwaga dotycząca utrzymania porządku w domu wywołała u młodego mężczyzny skrajną agresję.

Horror w domu. Kopanie po głowie i groźby śmierci

To, co stało się później, to sceny jak z horroru. 20-latek rzucił się na swoją matkę z niewyobrażalną furią. Nie tylko ją bił, ale także groził pozbawieniem życia.

- Mężczyzna, na uwagi matki, odnośnie utrzymania porządku w miejscu zamieszkania, zareagował agresją. Sprawca używając siły fizycznej przewrócił pokrzywdzoną na podłogę , a następnie kopał ją po głowie i całym ciele. Kiedy kobieta próbowała uciec, złapał matkę i rzucił na schody, w wyniku czego osunęła się na podłogę. Groził jej przy tym zabójstwem, co z uwagi na jego zachowanie, wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że groźby te zostaną spełnione

- opisuje Ewa Węglarowicz-Makowska.

Kobiecie cudem udało się oswobodzić i znaleźć schronienie. Z relacji prokuratury wynika, że jej obrażenia są bardzo poważne.

- W pewnej chwili kobiecie udało się uciec do sąsiada i zawiadomić o zdarzeniu policję. Na skutek pobicia doznała ona rozległych obrażeń ciała, w tym twarzy, skutkujących rozstrojem zdrowia na okres powyżej 7 dni. W chwili obecnej przebywa w szpitalu

- dodaje rzecznik.

Jaka kara grozi 20-latkowi? Trafił już do aresztu

Agresywny mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu. Postawiono mu poważne zarzuty.

- Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, podejrzany usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw (...), zagrożonych karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności

- przekazuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Jak informuje prokuratura, 20-latek nie okazał skruchy. Sprawca złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do postawionych mu zarzutów. Sąd nie miał jednak wątpliwości, że mężczyzna powinien zostać odizolowany. Sąd, na wniosek prokuratora, podjął już decyzję o dalszym losie podejrzanego. Najbliższe miesiące spędzi za kratami w oczekiwaniu na proces.