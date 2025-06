Rodzina Lubczyńskich na ostatniej prostej remontu mieszkania. Marzą już tylko o jednym!

To już naprawdę ostatnia prosta na drodze do powrotu rodziny Lubczyńskich do własnego mieszkania. Wielka woda całkowicie zmieniła ich życie, ale oni ciężko pracują, by wyremontować zalane w trakcie powodzi jesienią 2024 roku mieszkanie. Pokazujemy ich trud od samego początku kataklizmu. - Kupiłem płytki drewnopodobne do całego mieszkania, na terenach zalewanych przez wodę to jedyne, co przez powódź nie zostaje zniszczone - mówi Super Expressowi Mariusz Lubczyński. Teraz przed nimi zakup mebli dla dzieci do mieszkania. - Wciąż liczymy na pomoc dobrych ludzi - dodaje głowa rodziny.