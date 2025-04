powódź 2024

Urodziny syna w nowym domu? Marzenie rodziny Lubczyńskich z Lądka-Zdroju może się spełnić

Pół roku! Tyle trwało osuszanie mieszkanie rodziny Mariusza Lubczyńskiego z Lądka - Zdroju po powodzi we wrześniu 2024 roku. W końcu udało się otynkować ściany! - Marzymy, żeby w czerwcu wprowadzić się do wyremontowanego domu, ale chyba nam się to jednak nie uda - mówi Mariusz Lubczyński.