Wrocław. Komunikacja miejska za darmo

W najbliższą sobotę, 19 sierpnia, odbędzie się we Wrocławiu 12. odsłona Europejskiej Nocy Literatury. Właśnie tego dnia, zamiast samochodem, najlepiej podróżować po mieście tramwajem lub autobusem miejskim. Z okazji ENL jazda MPK będzie za darmo.

Jest jednak jeden warunek! Dotyczy to tych pasażerów, którzy w tramwaju albo autobusie będą mieli przy sobie książkę lub czytnik e-booków. Inni nadal będą musieli skasować bilety.

Bezpłatne przejazdy w sobotę, 19 sierpnia, obowiązują na wszystkich liniach miejskich oraz liniach aglomeracyjnych oznaczonych numerami 9xx.

Co robić podczas kontroli? Wystarczy pokazać papierową książkę lub elektroniczny czytnik i podróżować za darmo!

Europejskiej Nocy Literatury

Tegoroczne święto czytelnictwa odbędzie się na Hubach pod hasłem „Gabinet osobliwości”. Fragmenty dziesięciu książek wybranych przez pisarkę Sylwię Chutnik zostaną przeczytane przez dziesięć znakomitych postaci polskiej kultury w dziesięciu lokalizacjach na osiedlu Huby. Kolejne czytania rozpoczynały będą się co 30 minut, od 18:00 do 22:30 – dzięki temu najbardziej wytrwali mają szansę, by do końca wieczoru usłyszeć wszystkie fragmenty!