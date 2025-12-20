Najbiedniejsze miasta Dolnego Śląska. Gigantyczne dysproporcje

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-12-20 7:16

Dolny Śląsk od lat uchodzi za jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się województw w Polsce. Silna gospodarka, napływ inwestycji i rosnące znaczenie aglomeracji wrocławskiej nie zmieniają jednak faktu, że część miast regionu wciąż zmaga się z poważnymi problemami społecznymi i ekonomicznymi. W niektórych miejscach bieda stała się zjawiskiem trwałym.

Wrocław SE Google News

Choć statystyki często pokazują Dolny Śląsk jako region sukcesu, rzeczywistość lokalna bywa znacznie bardziej złożona. Obok dobrze prosperujących ośrodków miejskich istnieją miasta, które nie odnalazły się w realiach transformacji ustrojowej i kolejnych zmian gospodarczych. Brak stabilnych miejsc pracy, odpływ młodych ludzi oraz ograniczone dochody samorządów sprawiają, że problem ubóstwa pozostaje tam szczególnie widoczny.

Dolny Śląsk - region kontrastów

Województwo dolnośląskie jest jednym z najbardziej zróżnicowanych terytorialnie regionów w kraju. Z jednej strony znajdują się tu silne centra rozwoju, przyciągające kapitał, nowe technologie i wykwalifikowanych pracowników. Z drugiej, mniejsze miasta i ośrodki peryferyjne, które nie skorzystały w równym stopniu z przemian gospodarczych ostatnich dekad. Te dysproporcje przekładają się bezpośrednio na poziom życia mieszkańców.

W ostatnim czasie temat ten głębiej zbadał portal dziennikzachodni.pl, który sugerując się m.in. zestawieniem Ministerstwa Finansów, stworzył listę 15 najbiedniejszych regionów w województwie. Mówimy zarówno o samych miastach, jak i powiatach. Pełne zestawienie znajdziecie w galerii zdjęć poniżej. 

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najbiedniejsze miasta Dolnego Śląska

Najbiedniejsze miasta Dolnego Śląska
16 zdjęć

Wrocław lokomotywą regionu?

Stolica Dolnego Śląska od lat pełni rolę gospodarczej i społecznej lokomotywy całego województwa. Wrocław przyciąga inwestorów, studentów i pracowników z całej Polski, oferując rozbudowany rynek pracy, zaplecze akademickie oraz dostęp do nowoczesnych usług. Dynamiczny rozwój miasta przekłada się na wysokie dochody samorządu i rosnący standard życia mieszkańców, co wyraźnie odróżnia je od wielu mniejszych ośrodków w regionie.

Quiz. Wrocław, czy Legnica? Rozpoznasz miasto ze zdjęcia?
Pytanie 1 z 15
Na początek będzie łatwo. Jakie miasto jest na zdjęciu?
Quiz. Wrocław, czy Legnica? Rozpoznasz miasto ze zdjęcia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOLNOŚLĄSKIE
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE