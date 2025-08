W debacie publicznej często pomija się mniejsze miasta powiatowe, choć to właśnie one coraz częściej wykazują się niezwykłą skutecznością w zarządzaniu finansami.

Najnowszy ranking "Wspólnoty" ujawnia, które samorządy w Polsce przodują pod względem dochodów na mieszkańca i rozsądnego inwestowania.

Liderem zestawienia, z imponującym dochodem per capita są Polkowice. Zobacz, co sprawia, że to miasto dominuje w rankingu.

W debacie publicznej zwykle najwięcej mówi się o dużych miastach i ich budżetach, ale to właśnie mniejsze ośrodki powiatowe coraz częściej pokazują, że potrafią skutecznie zarządzać finansami i oferować mieszkańcom bardzo wysoki standard życia. Najnowszy ranking przygotowany przez redakcję pisma "Wspólnota" pokazuje, że w Polsce nie brakuje samorządów, które z powodzeniem łączą stabilność finansową z dynamicznym rozwojem.

To właśnie w tych miejscowościach budżety sięgają horrendalnych kwot, a dochód na mieszkańca przewyższa średnią krajową. Przemyślana polityka inwestycyjna, wysoka ściągalność podatków, rozwój edukacji, infrastruktury i transportu - wszystko to sprawia, że niektóre miasta powiatowe stają się lokalnymi liderami dobrobytu, których działania warto stawiać za wzór.

Najbogatsze miasta powiatowe w Polsce w 2024 roku

Samorządy, które znalazły się na czele zestawienia, udowadniają, że skuteczne gospodarowanie środkami publicznymi przekłada się nie tylko na liczby w budżecie, ale przede wszystkim na jakość życia mieszkańców. Wysokie dochody własne, rozsądne inwestycje, dynamiczny rozwój i przyciąganie nowych podatników – to cechy, które łączą liderów najnowszego rankingu. Które miasta powiatowe są więc dziś symbolem samorządowej skuteczności i gospodarczego sukcesu?

Pierwsze miejsce w rankingu należy do miasta Polkowice, które - co ciekawe - od 2019 roku triumfuje na podium. W 2024 roku dochód per capita w tym mieście wyniósł aż 10 706 zł, co czyni Polkowice bezkonkurencyjnymi w skali kraju. Główne źródła dochodów to podatki CIT i opłaty środowiskowe od działających tu zakładów, w tym KGHM Polska Miedź i instalacji Żelazny Most - największego w Europie zbiornika do składowania odpadów pogórniczych. Dzięki temu budżet Polkowic sięga ponad 419 mln zł, z czego prawie 100 mln zł przeznaczono na inwestycje.

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie całe zestawienie rankingu, zachęcamy do sprawdzenia.

Najbogatsze miasta powiatowe w Polsce