Nawałnice nad Polską. Strażacy podali dane. Fragment dachu spadł na kobietę

Nawałnice nad Polską. Tutaj było najgorzej. Strażacy ujawnili dane

Informację ze statystykami dotyczącymi burz przekazał w czwartek (5 czerwca) rano st. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego. Jak powiedział PAP nie były to masowe zdarzenia. Najwięcej interwencji strażacy odnotowali w woj. dolnośląskim - 160, woj. kujawsko-pomorskim - 76 i woj. wielkopolskim - 51. Kierzkowski podkreślił, że w środę strażacy odebrali 418 zgłoszeń, a w czwartek do godz. 6 około 60 zgłoszeń.

Strażacy usuwali głównie przewrócone drzewa i połamane gałęzie. - Notowaliśmy też zgłoszenia związane z uszkodzeniem budynków mieszkalnych i gospodarczych - powiedział w rozmowie z PAP Kierzkowski. - Nie były to masowe zdarzenia, jak to bywa przy tego typu ostrzeżeniach, więc można powiedzieć, że było umiarkowanie spokojnie - podkreślił rzecznik PSP.

🚨W czwartek 5 czerwca do godziny 6:00 strażacy odebrali blisko 4️⃣8️⃣0️⃣ zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków przejścia frontu atmosferycznego. 🚒W tym w środę 4️⃣1️⃣8️⃣ zgłoszeń oraz w czwartek do godziny 6:00 około 6️⃣0️⃣ zgłoszeń. W wyniku zdarzeń jedna osoba odniosła obrażenia. pic.twitter.com/oIWOM8ZZsD— Karol Kierzkowski (@Kierzkowski_PSP) June 5, 2025

Na Mazowszu fragment dachu spadł na kobietę

Do najpoważniejszego zdarzenia podczas ostatnich burz doszło w Załężach-Eliaszach w powiecie makowskim (woj. mazowieckie). W środę (4 czerwca) około godz. 18:20 w wyniku silnego podmuchu wiatru kobieta została uderzona przez fragment zerwanego dachu budynku gospodarczego. Zespół Ratownictwa Medycznego zawiózł poszkodowaną do szpitala w Ostrołęce. Na miejscu interweniowało 7 wozów strażackich PSP i OSP.

Czwartek (5 czerwca) będzie kolejnym burzowym dniem w Polsce. Przelotny opadów deszczu i burz należy spodziewać się na północy kraju, a po południu również na południu Polski. Miejscami może spaść grad, podczas burz suma opadów może sięgać do 30 mm. W czasie burz wiatr może wiać z prędkością do 80 km/h. Przed nami ciepły dzień, z temperaturą maksymalną do 21°C na północy i 25°C w centrum. Na południowym wschodzie możliwy upał, tam w prognozach do 30°C. Najchłodniej nad morzem, gdzie termometry pokażą od 17°C do 19°C.

W dzień pochmurno z przejaśnieniami, przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. W burzach może spaść od 10 mm do 25 mm deszczu. Temperatura od 17°C do 30°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni. W burzach i w górach porywy do 75 km/h.👉https://t.co/KWaDyE9hQg #IMGW pic.twitter.com/u5kYmmApUQ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 5, 2025

