Spis treści

Wrocław po wojnie. Miasto tonęło pod morzem gruzu

Tuż po II Wojnie Światowej większość polskich miast była zrównana z ziemią. Wrocław niestety był jedną z tych metropolii, która ucierpiała najbardziej. Spoglądając na archiwalne fotografie, można dostrzec przerażające szkielety kamienic, tony gruzu oraz wszechobecne ruiny na każdym kroku. Mieszkańcy próbowali podnieść stolicę Dolnego Śląska z popiołów i faktycznie poniekąd im się to udało, lecz ogromny udział miała w tym wyzwaniu jedyna i niepowtarzalna ikona w branży architektonicznej - Jadwiga Grabowska-Hawrylak. To właśnie ona stworzyła Wrocław na nowo.

Odbudowa Wrocławia. Jadwiga Grabowska-Hawrylak stworzyła miasto na nowo

Jadwiga Grabowska-Hawrylak to ikona wrocławskiej urbanistyki, która stworzyła najbardziej charakterystyczną, rozpoznawalną i w swoim czasie nowoczesną architekturę w powojennej stolicy Dolnego Śląska. To właśnie ona jako pierwsza kobieta we Wrocławiu po wojnie otrzymała dyplom architekta.

Niestety tak wyjątkowa osobowość dla Wrocławia i całej Polski zmarła 4 czerwca 2018 roku, pozostawiając po sobie wiele dzieł, które dziś są podziwiane i doceniane przez największych specjalistów. Wydział Architektury na Politechnice Wrocławskiej ukończyła w roku 1950 i od razu wzięła się za odbudowę zrujnowanych kamienic w mieście.

Zdawaliśmy sobie sprawę, że naszym zadaniem będzie odbudowa miasta, uczynienie go polskim, ale przede wszystkim do znakomitych nazwisk niemieckich dodanie polskich - mówiła Jadwiga Grabowska-Hawrylak w rozmowie z portalem architektura.muratorplus.pl.

Następnie Hawrylak postanowiła poświęcić się już swoim realizacjom, które po dziś dzień robią wrażenie i są uznawane za ikony Wrocławia.

Najważniejsze realizacje superwrocławskiej architektki

Realizacje Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak we Wrocławiu to wyjątkowe obiekty, które bez wątpienia warto zobaczyć na własne oczy, będąc na miejscu. Co jednak konkretnie stworzyła ikona wrocławskiej architektury? Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych realizacji:

Osiedle Kołłątaja (współautorzy: Edmund Frąckiewicz, Maria Tawryczewska, Igor Tawryczewski)

(współautorzy: Edmund Frąckiewicz, Maria Tawryczewska, Igor Tawryczewski) Osiedle Gajowice (współautorzy: Edmund Frąckiewicz, Maria Tawryczewska, Igor Tawryczewski, Maria Kiełczewska, Witold Maciejewski)

(współautorzy: Edmund Frąckiewicz, Maria Tawryczewska, Igor Tawryczewski, Maria Kiełczewska, Witold Maciejewski) Szkoła podstawowa przy ul. Podwale

Osiedle Plac Grunwaldzki - "Sedesowce" (współautorzy: Zdzisław Kowalski, Włodzimierz Wasilewski, konsultacja: Jerzy Hryniewiecki)

(współautorzy: Zdzisław Kowalski, Włodzimierz Wasilewski, konsultacja: Jerzy Hryniewiecki) Dom Naukowca (współautorzy: Edmund Frąckiewicz, Maria Tawryczewska, Igor Tawryczewski)

(współautorzy: Edmund Frąckiewicz, Maria Tawryczewska, Igor Tawryczewski) Kościół-pomnik Tysiąclecia Diecezji Wrocławskiej pw. Odkupiciela Świata (współautorzy: Maciej Hawrylak, Wojciech Brzezowski, Ewa Kubica-Hawrylak).

Zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej, w której znajdziecie fotografie niektórych realizacji architektki.