PRZEZ ŻOŁĄDEK DO... ARESZTU

Okradł kurnik, bo chciał... zjeść jajecznicę i rosół. Teraz grozi mu 15 lat więzienia!

Do niecodziennej kradzieży doszło w środę, 31 stycznia, w Boguszowie-Gorcach (pow. wałbrzyski). Wiedziony głodem 41-letni mężczyzna włamał się do jednego z kurników i ukradł z niego 5 kur oraz 50 swojskich jajek. Jak tłumaczył potem policjantom, zrobił to, bo miał ochotę... na pyszną jajecznicę i rosół. Teraz za swoje zachowanie może spędzić 15 lat za kratami!