Paweł Szefernaker o strzelaninie we Wrocławiu. Chodzi o rodziny policjantów

Strzelanina we Wrocławiu. Minister Szefernaker deklaruje wsparcie dla rodzin policjantów

- Rodziny policjantów są objęte wszelkim możliwym wsparciem - napisał na swoim profilu twitterowym Paweł Szefernaker, komentując strzelaninę we Wrocławiu. W piątek, 1 grudnia, wieczorem dwaj mundurowi z komisariatu Wrocław Fabryczna zostali postrzeleni w głowę w czasie eskorty Maksymiliana F., który był poszukiwany listem gończym do odbycia kary pół roku więzienia za przestępstwo oszusta. Podejrzany o atak na policjantów 44-latek uciekł z miejsca zdarzenia i został zatrzymany w sobotę, 2 grudnia, jak informuje PAP, kilka kilometrów dalej, na ul. Kanałowej. Mężczyzna ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa policjantom, za co grozi mu maksymalnie dożywotnie pozbawienie wolności. Wszelkie czynności z domniemanym sprawcą strzelaniny zostaną wykonane jeszcze w sobotę, po jego przewiezieniu do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Ranni policjanci są w stanie ciężkim i walczą o życie w jednym ze szpitali we Wrocławiu.

- Jesteśmy myślami z ciężko rannymi funkcjonariuszami @PolskaPolicja, którzy walczą o życie w szpitalu. Ich rodziny są objęte wszelkim możliwym wsparciem. MSWiA i Państwo Polskie zawsze będą stały za funkcjonariuszami służb, którzy z narażeniem życia bronią bezpieczeństwa Polaków - czytamy we wpisie Szefernakera.

