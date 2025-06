Pogoda nie da nam odpocząć. Groźne burze w odwrocie, ale w prognozach widać upały

Chłodno i deszczowo. Ponury początek tygodnia

IMGW, opisując prognozę pogody na najbliższe dni zapowiada, że "rozpoczynający się tydzień przyniesie stopniowe uspokojenie". Temperatury spadną, ale deszcz i burze, dużo łagodniejsze niż te z ostatnich dni, zostaną z nami. Słonecznie ma się zrobić w drugiej połowie tygodnia, co zbiegnie się z wyraźnym ociepleniem. W prognozach pojawiają się nawet 32°C w weekend w zachodniej Polsce. W dalszej części artykułu prognoza pogody na poszczególne dni trwającego tygodnia.

We wtorek (10 czerwca) pochmurno, spadnie przelotny deszcz. Więcej chwil ze słońcem na południowym wschodzie. Na termometrach od 14-17°C na północy kraju do 20-23°C w południowej Polsce. W środę (11 czerwca) nadal pochmurno, ale tylko w pierwszej połowie dnia. Im bliżej wieczora, tym od zachodu będzie się rozpogadzać. Znikną też przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie kraju nadal możliwe burze. Najchłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą od 15°C do 17°C. Na pozostałym obszarze od 19°C do 22°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h - zapowiada IMGW.

Wiemy, kiedy przestanie padać

Od czwartku (12 czerwca) więcej chwil ze słońcem. Najchłodniej tego dnia na wybrzeżu i północnym wschodzie, tam na termometrach 16-19°C na wybrzeżu i północnym wschodzie. W centrum i na południowym wschodzie około 21°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, tam 23-25°C na zachodzie. Piątek (13 czerwca) suchy i słoneczny. Najchłodniej na wschodzie i wybrzeżu, tam na termometrach maksymalnie 19-22°C. W zachodniej Polsce letnie temperatury, 25-28°C.

Upalny weekend. Nawet 33 stopnie

Co z pogodą w weekend? Przede wszystkim odpoczniemy od burz i opadów. W sobotę (14 czerwca) upalnie w zachodniej Polsce. Prognozowana temperatura maksymalna to 30-32°C. W centrum około 26°C, a najchłodniej na wschodzie i wybrzeżu, gdzie termometry pokażą 21-23°C. To będzie słoneczny dzień, podobnie jak i niedziela (15 czerwca). Na wybrzeżu dość chłodno, tam na termometrach od 17°C do 21°C. Na pozostałym obszarze 24-27°C, zaś w zachodniej Polsce upalnie, 30-33°C.

Źródło: IMGW

Pogoda na tydzień:Nadejdzie stopniowe uspokojenie w pogodzie i ochłodzenie. Występować będą przelotne opady deszczu i lokalne burze, ale od czwartku prognozujemy ocieplenie.Więcej szczegółów na naszej stronie 👇https://t.co/A94PhggWSa#IMGW #pogodanatydzień #ochłodzenie pic.twitter.com/y0kG0Bj2Ph— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 9, 2025

