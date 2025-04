Burze i ulewne deszcze do 50 mm. Wiemy, kiedy skończy się pogodowe szaleństwo. Eksperci widzą kolejny problem

Majówka 2025 zbliża się wielkimi krokami, a w głowach Polaków rodzi się jedno pytanie: gdzie spędzić upragniony długi weekend?. Myśli większości krążą wokół egzotycznych plaż i europejskich stolic, ale szybko zderzają się z brutalną rzeczywistością - taki wyjazd to spory wydatek! Jeśli więc i ty marzyłeś o zagranicznej przygodzie, ale twój budżet mówi "stop", nie martw się - Polska kryje w sobie mnóstwo rajskich zakątków, które zachwycą każdego i nie zrujnują portfela! Idealnym tego przykładem może być miejscowość na Dolnym Śląsku, która od lat nazywana jest "polskimi Włochami". Według podróżników to prawdziwy raj!

"Polskie Włochy" oferują widoki jak z pocztówki

Marzysz, by w majówkę przenieść się w malownicze miejsce, pełne pięknych widoków podobnych do tych znanych z włoskich pocztówek? W takim razie wyjazd do wsi Zagórze Śląskie w powiecie wałbrzyskim będzie strzałem w dziesiątkę! Licząca około 500 mieszkańców wieś wydaje się niepozorna, lecz odkrywając jej zakamarki, można natknąć się na wyjątkowe i wręcz magiczne miejsca. Otaczające wzgórza, malownicze doliny i urokliwa zabudowa tworzą niepowtarzalny klimat wsi, który sprawia, że poczujesz się tam jak w Toskanii!

"Polskie Włochy" idealne na majówkę. Widoki nie z tej ziemi!

Jakie atrakcje turystyczne oferuje Zagórze Śląskie?

Największą atrakcją Zagórza Śląskiego jest Zamek Grodno, zwany również Kynsburgiem. Ten architektoniczny skarb z bogatą historią sięgającą czasów Piastów Śląskich przyciąga turystów przez cały rok. To jednak nie wszystko!

Będąc w okolicy, warto także odpocząć nad Jeziorem Bystrzyckim, gdzie główną atrakcją jest najdłuższa w Polsce kładka piesza zawieszona nad wodą. Ponadto turyści wręcz powinni odwiedzić rezerwat przyrody Góra Choina oraz Kolej Doliny Bystrzycy. Co ważne, jeśli wybierasz się na miejsce autem, rozważ zabranie rowerów, bowiem pięknych tras nie brakuje!