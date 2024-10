i Autor: pixabay.com QUIZ. Kwarta, cetnar czy łokieć. Znasz dawne jednostki miar? Na 10. pytaniu polegniesz

QUIZ. Kwarta, cetnar czy łokieć. Znasz dawne jednostki miar? Na 10. pytaniu polegniesz

Łokieć czy stopa to nie tylko części ludzkie ciała, a grzywna nie oznacza tylko kary za przestępstwo. Przez całe stulecia były to również jednostki miar długości czy wagi. Podobnie jak wiele innych określeń, które wyszły już z użytku. Wiesz co oznaczają gros, sążeń czy kwarta? Sprawdź się w naszym quizie. Na 10. pytaniu jednak z pewnością polegniesz.