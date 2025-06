"U" czy "ó"? "Rz" czy "ż"? Ten quiz z ortografii pokonał wielu humanistów

Myślisz, że ortografia nie ma przed Tobą tajemnic? A może od czasu do czasu gubisz się w meandrach „ó” i „u”, „rz” i „ż”? Ten quiz to świetna okazja, by sprawdzić swoją wiedzę i przy okazji dobrze się bawić! Przygotowaliśmy 10 pytań, które rozgrzeją Twoje szare komórki i przypomną zasady, o których mogłeś już zapomnieć od czasów szkolnych. Podejmij wyzwanie i przekonaj się, czy jesteś mistrzem ortografii!

i Autor: pexels.com