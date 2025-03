Nowy rozkład pociągów już od 9 marca

W niedzielę, 9 marca, wejdzie w życie nowy rozkład pociągów. Wiosenna korekta będzie obowiązywać do połowy czerwca. Pasażerowie jeżdżący na trasie Warszawa – Wrocław zyskają nowy pociąg PKP Intercity, który pojedzie znacznie szybciej, niż do tej pory.

Od 8 kwietnia podróżni dotrą z Warszawy Centralnej do Wrocławia składem Pendolino w 3 h 29 minut.

To jedyna, duża zmiana dla pasażerów z Dolnego Śląska, jeśli chodzi o zmiany w rozkładach PKP Intercity. Znacznie więcej będzie ich w pociągach obsługiwanych przez Koleje Dolnośląskie.

Nowa para Jelcz-Laskowice - Wrocław Główny

W obrębie aglomeracji wrocławskiej ruszy dodatkowe połączenie z Jelcza-Laskowic do Wrocławia Głównego. Pasażerowie będą mogli dojechać z podwrocławskich miejscowości do stolicy województwa pociągiem o 8:11 z Jelcza-Laskowic przez Siechnice. Podróż w całej relacji potrwa 29 minut.

Pociąg do czeskiego Trutnova

Od 19 kwietnia ruszą dodatkowe pary w relacji Sędzisław — Trutnov. Łącznie w ciągu dnia będzie można pojechać czterema parami połączeń linią kolejową z Wrocławia i Wałbrzycha do Jeleniej Góry i dalej do pięknej, czeskiej miejscowości. Trutnov położony jest u podnóża Karkonoszy, a stamtąd można się wybrać pociągiem np. do Svobody nad Úpou czy bajeczną linią kolejową do Martinic v Krkonoších.

Również 19 kwietnia, w weekendy i święta, ruszy dodatkowe połączenie z Wrocławia do Milicza, dedykowane rowerzystom. Pociąg Ryszard Szurkowski ruszy z Wrocławia Głównego w kierunku Doliny Baryczy o 9:44 (w Miliczu o 10:49), powrotny z Milicza do Wrocławia Głównego odjedzie o 17:15 (na stacji Wrocław Główny o 18:19).

Wraca pociąg do Berlina

11 kwietnia kursowanie wznawia Kulturzug — bezpośrednie połączenie realizowane w partnerstwie KD z Deutsche Bahn połączy w weekendy Wrocław i Berlin przez Legnicę, Chojnów, Bolesławiec i Węgliniec.