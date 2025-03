Nazwali dzika Franek i odprowadzili do lasu. Nietypowa interwencja policjantów

Policjanci odprowadzili dzika do lasu

Nagranie z niecodzienną interwencją mundurowych z Kątów Wrocławskich zamieściła wrocławska policja na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Widać na nim, jak za wolno poruszającym się radiowozem biegnie… dzik, które wydaje się zainteresowany tym, co mówi do niego jeden z mundurowych.

- Franek, chodź za nami, chodź. Trzeba kilogramy zgubić. Jogging z policją - mówi policjant, dodając „odprowadzimy cię do lasu”.

Co ciekawe, zwierzę jakby rozumiało co się do niego mówi i biegnie za radiowozem. - Jesteś lepszy niż niektórzy ludzie, oni to marudzą, a ty idziesz grzecznie – dodaje funkcjonariusz.

Akcja policjantów z Kątów Wrocławskich spotkała się z dużym zainteresowaniem internautów, którzy chwalą funkcjonariuszy za profesjonalizm i troskę o zwierzęta.

Oto niektóre z komentarzy:

Sylvia: Jacyś fajni Panowie Policjanci z empatią

Zosia: Dzik wie co robi, ma ochroniarzy przed myśliwym

Artur: Nic tylko życzyć Wam samych takich klientów. Grzeczny posłuszny. Jakiś smaczek mu potem daliście chociaż?

Agata: Jak widać można po ludzku potraktować zwierzaka. Brawo

Krystyna: Jakie zaufanie do policji i jaka kondycja. Wolałabym by mnie nie gonił

Choć nie zabrakło również opinii, że zwierzę wydaje się być przyzwyczajone do ludzi, bo reaguje nietypowo.

Andrzej: Wygląda jakby był u ludzi wcześniej, całkiem dziki uciekłaby przed autem, a nie zasuwał za nim z merdającym ogonem, jak pies

Ewa: To nie jest normalne, że dzik reaguje w ten sposób. Dzik wydaje się być oswojony i zapewne zaraz wróci w miejsce, gdzie go znaleziono.